Carta de agradecimiento a un ciclista anónimo que devuelve una riñonera perdida en la Vía Verde de Benicàssim

El pasado 15 de marzo recorrí la Vía Verde de Benicàssim-Oropesa y, durante el trayecto, perdí la riñonera con mi teléfono móvil y la tarjeta del hotel en el que me alojaba.

Perder el teléfono hoy en día es algo terrible. Nos hemos vuelto muy dependientes de este aparato y, cuando nos falta, nos sentimos desamparados. Al llegar al hotel, me encontré con la agradable sorpresa de que un ciclista anónimo se había tomado la molestia de entregar mis pertenencias en la recepción de El Palasiet, evitándome así trámites, preocupaciones y gestiones costosas.

Ante la imposibilidad de agradecerle personalmente su gesto, quiero expresar públicamente mi más sincero agradecimiento a este ciudadano y ciclista ejemplar por su conducta.

Que Dios lo proteja y lo cuide durante muchos años.