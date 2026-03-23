Carta de agradecimiento a un ciclista anónimo que devuelve una riñonera perdida en la Vía Verde de Benicàssim
Una huésped de El Palasiet agradece públicamente el gesto de la persona que encontró su móvil y la tarjeta del hotel y los entregó en recepción
Lo que pudo convertirse en un serio contratiempo acabó en una historia de civismo en la costa de Castellón. Una visitante que el pasado 15 de marzo recorría la Vía Verde de Benicàssim-Oropesa perdió su riñonera con el teléfono móvil y la tarjeta del hotel, pero recuperó ambas pertenencias gracias a la actuación solidaria de un ciclista anónimo que las entregó en la recepción de El Palasiet.
La afectada, que responde a las iniciales Trinidad R. A., al no poder localizar ni agradecer personalmente a la persona que encontró sus objetos, ha remitido una carta a este periódico para dejar constancia de su agradecimiento público. En ella pone en valor la honestidad del autor del hallazgo y subraya la tranquilidad que le supuso recuperar unas pertenencias tan importantes. Reproducimos a continuación su escrito íntegro:
El pasado 15 de marzo recorrí la Vía Verde de Benicàssim-Oropesa y, durante el trayecto, perdí la riñonera con mi teléfono móvil y la tarjeta del hotel en el que me alojaba.
Perder el teléfono hoy en día es algo terrible. Nos hemos vuelto muy dependientes de este aparato y, cuando nos falta, nos sentimos desamparados. Al llegar al hotel, me encontré con la agradable sorpresa de que un ciclista anónimo se había tomado la molestia de entregar mis pertenencias en la recepción de El Palasiet, evitándome así trámites, preocupaciones y gestiones costosas.
Ante la imposibilidad de agradecerle personalmente su gesto, quiero expresar públicamente mi más sincero agradecimiento a este ciudadano y ciclista ejemplar por su conducta.
Que Dios lo proteja y lo cuide durante muchos años.
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