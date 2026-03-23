El centro de salud de Alcossebre ampliará sus instalaciones con una nueva sala polivalente y un grupo electrógeno

Ya han comenzado los trabajos de ampliación y mejora del centro de salud de Alcossebre que ejecuta el consistorio, a través de la subvención autonómica PIAC. El coste de las actuaciones asciende a 80.738 euros y se estima que el tiempo de ejecución no exceda de los tres meses por lo que la obra estará a punto antes de comenzar la temporada veraniega.

Los trabajos consisten en la construcción de una nueva sala polivalente, en la que se prestarán los servicios de extracciones, consulta, etc. a la que se podrá acceder desde el exterior del edificio, a través de una rampa accesible. Esta mejora es necesaria para dotar de mayor espacio al centro de salud y cuenta con el valor añadido de que, al ser un espacio polivalente, pueda utilizarse para otros usos como almacén o ampliación de urgencias, según las necesidades que puedan surgir.

Por otra parte, se instalará un grupo electrógeno que permita seguir dando servicio al edificio en caso de cortes del suministro eléctrico.

La concejala de Sanidad, Melina Fradejas, ha destacado que “estas mejoras se consensúan con los profesionales del centro de salud, con el objetivo de que el edificio esté en las mejoras condiciones, tanto para pacientes como para profesionales”.

El alcalde, Francisco Juan, por su parte, recordaba “las continuas actuaciones de mejora que se realizan en los centros de salud de ambos núcleos de población, a través de este Plan de Intervención Arquitectónica de la Generalitat Valenciana pero con la implicación total por parte de los Servicios Técnicos Municipales, en lo que respecta a la redacción de los proyectos, procés de contratación y supervisión de la obra”.