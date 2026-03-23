Denuncian el mal estado del campo de fútbol municipal de Betxí y la supuesta presencia de heces tras un concurso canino

Este domingo se ha celebrado en el campo municipal de fútbol de Betxí una exposición monográfica del perro Pastor Alemán. La supuesta presencia de heces de perro a raíz de esta cita en el entrenamiento de los niños del fútbol base de Betxí ha sido el detonante que ha hecho explotar el malestar en el club, con los padres del mismo a la cabeza. Son estos padres los que han compartido una imagen de una caca de perro en este recinto deportivo, aunque desde el Ayuntamiento, la alcaldesa Carla Nebot desmiente la veracidad de esa imagen: “Una empresa de limpieza ha acudido esta mañana al campo y lo ha dejado impoluto. Por el tamaño de la caca parece difícil que sea de pastor alemán y por la mañana han estado alumnos del colegio y no nos han notificado nada. Estaba todo limpio”.

Imagen de las heces que supuestamente habrían encontrado los jugadores de fútbol base esta tarde en el campo. / Mediterráneo

Por parte del club se ha hecho llegar a este periódico la carta de una madre de un jugador de fútbol base en la que se critica esta situación. La reproducimos íntegramente a continuación:

Ahir diumenge dia 22 de març, es va fer un concurs caní ací a Betxí. El concurs es va fer a les instal•lacions del camp de futbol Municipal. No sé si és el millor lloc per a fer eixa activitat, ja que des del meu punt de vista, com a mare de xiquet que entrena en eixe mateix camp i juga allí, no ho veig molt higiènic. No estic dient que no es faça eixa activitat, simplement crec que no és el lloc adequat. Des de la directiva del C.D.Betxí, ja se’ns va enviar un comunicat als pares explicant-nos la seua desconformitat amb eixa activitat, però des de l'Ajuntament es va dir al club que el Camp és Municipal... En fi, hui han anat xiqu@ts a entrenar i una de les sorpreses ha sigut aquesta! A més a més, des de hui i durant tota la setmana, els xiqu@ts del col•legi Cervantes Dualde tenen programat fer Educació Física al camp de futbol. Hi ha dret que aquests xiquets i xiquetes es troben el camp en aquestes consicions?? Doncs NO!

Dos versiones diferenciadas

Lo cierto es que más allá de la controvertida presencia de heces, desde el club se denuncia el estado de unas instalaciones que a tenor de las imágenes que han hecho llegar a Mediterráneo no es el idóneo. “Encima que las instalaciones están como están, hoy nos encontramos con esto. Creo que es el tercer concurso de perros que hacen y las consecuencias de meadas y cagadas son las normales”, lamenta el presidente Ximo Grifols, que añade que en el campo “hace falta inversión”.

Grifols, que defiende que “ahora en el club no se debe nada y están las cuentas saneadas, con 165 niños en la escuela en un pueblo como Betxí”, espera que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto: “Llevamos cuatro o cinco meses sin hablar, pero saben lo que hace falta”.

Desde el consistorio, Nebot defiende que “se ha hecho una inversión enorme en reparar todas las redes, que era lo primero que nos habían pedido, y en levantar una valla que había caído. Sabemos que hay cosas en mal estado, pero somos un pueblo pequeño con recursos pequeños y vamos poco a poco”. Afirma también la alcaldesa que algunas de las imágenes de azulejos rotos en la ducha, rejas oxidadas y uralitas rotas “no se han puesto en conocimiento del Ayuntamiento. Nosotros vamos y arreglamos lo urgente”.

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A continuación reproducimos la valoración oficial de la alcaldesa a esta denuncia: