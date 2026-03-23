Los dinosaurios de Els Ports piden auxilio: yacimientos parados y fósiles sin estudiar

La comarca de Els Ports se ha consolidado en la última década como uno de los territorios europeos más relevantes para el estudio de los dinosaurios del Cretácico inferior. Entre 2015 y 2023 se describieron cinco nuevas especies, situando a la zona en el ámbito de la paleontología internacional. Sin embargo, el desarrollo de la investigación depende en gran medida del apoyo institucional, de una financiación estable y de la concesión de permisos administrativos.

Desde una postura crítica, el investigador Andrés Santos advierte de que parte de los yacimientos se encuentra en estos momentos en una situación de abandono técnico. Algunas excavaciones iniciadas hace años quedaron inconclusas y numerosos fósiles extraídos permanecen sin estudiar en almacenes provisionales. La paleontología, recuerda, requiere continuidad, ya que los yacimientos se degradan progresivamente por la erosión, la vegetación y la acción humana. En municipios como Portell o Cinctorres, varios enclaves relevantes llevan años sin campañas científicas. Entre ellos figuran los yacimientos de ANA, y las masías de les Curolles y les Clapises está parada a la espera de inversiones, hace hincapié.

En este contexto, reclama apoyo económico de la Diputación para retomar los trabajos en esas dos masías, con el objetivo de reactivar proyectos científicos paralizados. Asimismo, propone recuperar las exposiciones paleontológicas que se mostraban en el Palau dels San Joans, actualmente en desuso, y que llegaban a recibir más de mil visitantes al año, principalmente escolares y turistas.

También insta a la Conselleria de Cultura a agilizar la declaración como Bien de Interés Cultural del yacimiento ANA de Cinctorres, una iniciativa aprobada por la Diputación en 2025 y pendiente de tramitación autonómica.

A la espera de autorizaciones

Por su parte, el investigador José Miguel Gasulla explica que su equipo mantiene activas sus líneas de trabajo, aunque continúa a la espera de autorizaciones para reanudar excavaciones en yacimientos concretos como Mas de Eroles y Mas de l’Almoina, en Morella. En estos enclaves podrían aparecer nuevos restos vinculados al Morelladon beltrani, especie descubierta en Morella, que habitó en esta zona hace 125 millones de años.

Gasulla también subraya la importancia de que el yacimiento de Mas de Romeu sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una figura que reforzaría su protección legal y permitiría acceder a ayudas para su conservación, investigación y divulgación. Pese a sus diferencias de enfoque, ambos investigadores coinciden en la necesidad de que las administraciones concedan los permisos solicitados y respalden las declaraciones de protección patrimonial pendientes. Estas decisiones resultan fundamentales para garantizar la continuidad de los proyectos científicos y evitar la pérdida de información de gran valor.

El futuro de la paleontología en Els Ports depende así de una mayor implicación institucional. La protección legal de los yacimientos, una planificación a largo plazo y la colaboración entre investigadores y administraciones permitirían consolidar un patrimonio de alto valor científico, cultural y turístico, convirtiéndolo en un recurso estable para el desarrollo del territorio.

La comarca ha vuelto este mes a estar en el foco científico internacional porque otro dinosaurio descubierto en Morella, Garumbatitan morellensis, ha ayudado a descifrar una nueva especie hallada en Brasil, Dasosaurus tocantinensis.