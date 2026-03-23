Anuncian movilizaciones al no cubrirse la plaza de Pedagogía Terapéutica de Infantil en un colegio de la Vall d'Uixó

Con el segundo trimestre finalizado, la comunidad educativa del colegio público Rosario Pérez de la Vall d'Uixó ha decidido denunciar la situación anómala que vienen arrastrando desde el inicio del curso: la Conselleria de Educación no ha cubierto la vacante de Pedagogía Terapéutica de Infantil que tienen asignada. Tras meses de contactos infructuosos, han decidido pasar a la movilización.

En esta reivindicación, las familias afectadas cuentan con el respaldo del AMPA, el consejo escolar del centro educativo y del Ayuntamiento.

Lo que piden es «la cobertura urgente de la media vacante de maestra de Pedagogía Terapéutica en la etapa de educación infantil», asignada desde el inicio de curso, por lo que «debería estar cubierta desde el 1 de septiembre».

Las partes denunciantes han remitido a la Conselleria de Educación un escrito en el que recuerdan que la situación «ha sido puesta en conocimiento de la inspección educativa y de la dirección territorial de Educación», en diferentes reuniones en las que presentaron un informe sociopsicopedagógico de uno de los alumnos, que indica que «requiere del apoyo educativo específico», que no está recibiendo.

Defienden que la cobertura de la vacante «responde a la necesidad de garantizar un recurso asignado al centro, imprescindible para la atención adecuada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo», niños y niñas que tienen niveles de apoyo 2 y 3 reconocidos (según la clasificación oficial) y que se encuentran «en una etapa clave para su desarrollo global y para la detección precoz e intervención educativa especializada».

Denuncian que el mantenimiento de esta situación de precariedad desde el inicio de curso «compromete la igualdad de oportunidades y la calidad de la respuesta educativa», además de vulnerar su derecho «a una educación inclusiva y equitativa».

Exigen una «actuación administrativa prioritaria y ágil, que permita restablecer con la máxima celeridad las condiciones adecuadas de atención educativa».

Desigualdad manifiesta

Desde el Ayuntamiento se suman a esta reivindicación ante una situación que «jamás debería haberse producido», porque se está afectando de manera directa a niñas y niñas de entre 3 y 6 años, «en una etapa que es clave para el desarrollo cognitivo, comunicativo y emocional».

El concejal de Educación, Manel Agea, considera que «la falta de este recurso puede tener consecuencias directas en la evolución del alumnado y en sus oportunidades educativas».

Según indican desde el consistorio, la información que les trasladan las familias es que «desde el centro educativo se está haciendo todo lo posible para atender al alumnado con los recursos disponibles, mostrando implicación y compromiso con sus necesidades», pero el gobierno local coincide con los afectados en que «esa labor no puede sustituir la intervención de un especialista en Pedagogía Terapéutica, ya que se trata de un apoyo específico imprescindible en determinados casos».

El Ayuntamiento va más allá. Incide en que se está generando «una clara sensación de desigualdad dentro del mismo municipio, ya que otros centros educativos de la Vall sí disponen de este recurso en la etapa de infantil».

Si esta anomalía no se subsana con la urgencia requerida, anuncian movilizaciones para el día 31 de marzo, con el respaldo de las secciones educativas de la práctica totalidad de las organizaciones sindicales.