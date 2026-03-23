Moncofa refuerza el drenaje para evitar las inundaciones

El Ayuntamiento de Moncofa ha puesto en marcha un plan de actuación destinado a mejorar la captación y recogida de aguas pluviales en distintos puntos del municipio que, de forma recurrente, presentan problemas de acumulación durante lluvias torrenciales.

Estas intervenciones responden a la necesidad de dar solución a una problemática que, en determinadas circunstancias meteorológicas, genera importantes embalsamientos y dificulta tanto la circulación como la seguridad en la vía pública del municipio.

La inversión prevista para el desarrollo de estas mejoras superará los 50.000 euros, una cantidad que el consistorio considera necesaria para actuar de manera eficaz en las zonas más conflictivas. Los trabajos están siendo ejecutados por Facsa, empresa concesionaria del servicio, que se encarga de llevar a cabo las actuaciones técnicas necesarias para optimizar la red de drenaje y reforzar su capacidad de evacuación.

En concreto, uno de los puntos prioritarios de actuación se sitúa en la calle Benlloc. En esta vía se procederá a la mejora de los conductos actuales con el objetivo de incrementar su capacidad y eficiencia. Asimismo, se instalarán rejillas de mayor tamaño que facilitarán la recogida del agua de lluvia, evitando así que se produzcan obstrucciones o acumulaciones que impidan su correcta evacuación. Esta intervención pretende garantizar que el agua discurra sin obstáculos, incluso en situaciones de precipitaciones intensas.

De manera paralela, se actuará en el cruce de los caminos Serratelles y Camí Cabres, otro de los enclaves donde habitualmente se registran problemas de drenaje.