Onda refuerza su liderazgo cerámico al acoger la gran deliberación de la nueva era de los Alfa de Oro

El Museo del Azulejo de Onda volverá a desempeñar un papel clave en los Premios Alfa de Oro, al acoger las evaluaciones de las candidaturas en la 50ª edición de este prestigioso certamen internacional, uno de los principales referentes en innovación dentro del sector cerámico y del vidrio.

De este modo, Onda continúa vinculada a unos galardones que, en esta nueva etapa impulsada por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), refuerzan su posicionamiento con un modelo más abierto, independiente y alineado con la realidad del sector, marcado por su desvinculación de Cevisama y la apertura a todas las empresas del sector, ampliando su alcance y reforzando su carácter independiente.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado: “Onda es presente y futuro de la cerámica y contar con el Museo del Azulejo como espacio de referencia en los Alfa de Oro demuestra que somos una ciudad que cuida su legado y lo proyecta hacia la innovación y el talento industrial”.

Custodio del talento cerámico

El Museo del Azulejo Manolo Safont es uno de los principales custodios del talento cerámico de la provincia, al albergar más de 200 piezas y galardones que recorren la historia de la innovación cerámica desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

En este contexto, su papel como sede de las evaluaciones de los Alfa de Oro vuelve a situar a Onda en el centro de las decisiones que reconocen la excelencia del sector, reforzando su posicionamiento como espacio de referencia donde convergen tradición, conocimiento y vanguardia, en conexión directa con el tejido industrial y tecnológico del territorio.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Miguel J. Galindo, ha destacado el valor simbólico de la elección: "El Museo del Azulejo Manolo Safont es la memoria viva de los Premios Alfa de Oro”. “El Museo es custodio de las memorias de casi cinco décadas de innovación cerámica, y siendo por tanto el lugar ideal para arrancar esta nueva era con las deliberaciones del Jurado”, ha añadido. “Estamos muy agradecidos al Ayuntamiento de Onda por su compromiso con la SECV y orgullosos de que Onda forme parte de esta nueva etapa de los premios", ha concluido.

Un modelo más abierto e integrador

La 50ª edición de los Premios Alfa de Oro marca un punto de inflexión en su trayectoria. Por primera vez, el certamen se desvincula de Cevisama y abre su convocatoria a todas las empresas del sector, independientemente de su presencia en la feria.

Este cambio responde a la voluntad de adaptar los premios a la realidad actual de la industria, reforzando su carácter integrador y su capacidad para reconocer innovaciones en todos los ámbitos de la cadena de valor: desde baldosas cerámicas hasta maquinaria, esmaltes, fritas y materias primas.

En este sentido, la convocatoria de la 50ª edición permanecerá abierta del 10 de abril al 29 de mayo, periodo en el que las empresas podrán presentar sus propuestas. Posteriormente, el jurado, compuesto por una veintena de profesionales de reconocido prestigio, deliberará hasta finales de junio.

La entrega de los Premios Alfa de Oro tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, en el marco de una gala extraordinaria conmemorativa del 50 aniversario, que incluirá reconocimientos especiales y un recorrido por la evolución del sector a lo largo de estas cinco décadas.