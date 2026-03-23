La plaza de La Mera de Vinaròs se renueva

La plaza de La Mera de Vinaròs afronta una puesta a punto con una serie de actuaciones destinadas a devolverle su mejor aspecto. La Concejalía de Obras y Servicios ha informado que va a iniciar trabajos de mantenimiento y limpieza integral en este espacio, uno de los puntos de encuentro del municipio.

Entre las actuaciones previstas destaca la renovación de las pérgolas metálicas, que serán saneadas mediante la eliminación del óxido y un nuevo repintado, lo que permitirá alargar su vida útil y mejorar su apariencia. A ello se suma la rehabilitación completa de los bancos, así como la reparación de las jardineras que presentan deterioro.

El concejal de Obras y Servicios, Josué Brito, ha subrayado que esta intervención “permitirá recuperar un espacio que durante años no ha recibido el mantenimiento necesario”, incidiendo en la importancia de cuidar las zonas públicas para el disfrute de la ciudadanía.

Estas mejoras se suman a las actuaciones ya realizadas en la fuente de la plaza, donde se han llevado a cabo trabajos de limpieza en las cañerías y en la estructura, garantizando así su correcto funcionamiento.

Con este conjunto de intervenciones, el Ayuntamiento busca no solo reparar los daños acumulados por el paso del tiempo, sino también revitalizar la imagen de la plaza de La Mera y convertirla en un espacio más agradable y cuidado.

Cabe recordar que paralelamente, en la plaza se están realizando obras para construir un escenario que permita la celebración de todo tipo de eventos.