Inserta Experience llega a la Vall d’Uixó para impulsar la empleabilidad de personas con diversidad funcional

Inserta Experience llega a la Vall d’Uixó el 31 de marzo con el objetivo de “impulsar la empleabilidad y el desarrollo personal y profesional de las personas con diversidad funcional en situación de desempleo”, tal y como ha explicado el concejal de Empleo del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, Jorge García, que colabora con Inserta Empleo – Fundación ONCE para llevar a cabo esta iniciativa.

La jornada tendrá lugar el martes 31 de marzo de 9.00 a 14.00 horas en el Auditorio. Durante la mañana se desarrollarán dinámicas innovadoras, talleres prácticos, acciones de desarrollo de competencias laborales y digitales y charlas motivacionales. Todas ellas están diseñadas específicamente para personas desempleadas con discapacidad superior al 33% y/o incapacidad laboral, con el fin de orientarlas y facilitar su inserción profesional.

La Vall d’Uixó es la segunda sede valenciana en la que se realiza esta jornada, la primera en la provincia de Castelló. Las personas interesadas en participar deben registrarse de forma gratuita en el portal de empleo Por Talento y en el evento (https://forms.office.com/r/8rd7Tb3c8s?origin=lprLink). La organización, en caso de que sea necesario, proporcionará servicio de transporte desde los municipios de Moncofa, Nules, Xilxes, la Vilavella y Almenara.

Esta jornada está organizada por Inserta Empleo – Fundación ONCE, con la cofinanciación de la Unión Europea (FSE+) y la colaboración del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. En ella participarán empresas de inserción social y profesionales del sector, que impartirán las dinámicas de competencias prelaborales, herramientas TIC y habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas.