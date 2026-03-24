Burriana moviliza 410.000 euros para ampliar el cementerio con 260 nichos

El equipo de gobierno (PP) de Burriana elevará al próximo pleno, que se celebrará de forma anticipada este jueves para no interferir en la festividad de Semana Santa, una importante modificación de créditos por valor de alrededor de diez millones de euros.

Una de estas partidas, que se tramita mediante crédito extraordinario financiado con el remanente de tesorería del ejercicio 2025 y asciende a 410.000 euros, tiene como objetivo principal la construcción de 260 nuevos nichos en el cementerio para dar respuesta a las necesidades urgentes de la ciudad.

Esta nueva inversión se suma a una serie de actuaciones ya ejecutadas durante la actual legislatura destinadas a la modernización y mantenimiento del camposanto. Entre las medidas recientes destaca la adquisición de un nuevo vehículo eléctrico de carga con capacidad para 2.000 kilos, diseñado para facilitar las labores de mantenimiento, así como la incorporación de 52 nuevas escaleras plegables de diferentes alturas para mejorar la seguridad y accesibilidad tanto de los operarios como de la ciudadanía. Estas dos adquisiciones han supuesto un desembolso aproximado de 56.000 euros.

Mejoras durante los últimos años

Asimismo, el consistorio de la capital de la Plana Baixa ha impulsado durante los últimos dos años y medio otras mejoras significativas, como la inversión de casi 100.000 euros destinados a la impermeabilización de cubiertas y trabajos de pintura. A estas cifras se añaden los cerca de 300.000 euros invertidos previamente en la urbanización de un área de 644 metros cuadrados, donde se construyeron 200 nichos y 72 columbarios, consolidando importantes recursos por modernizar la infraestructura y por la adecuación y la ampliación de las instalaciones municipales de Burriana.

La concejala de Cementerio, Suni Fandos, ha destacado que "esta nueva modificación presupuestaria de 410.000 euros refleja la voluntad del equipo de gobierno por la mejora continua de nuestras infraestructuras y servicios que prestamos a los ciudadanos. Con la construcción de estos nuevos nichos y las inversiones en maquinaria y seguridad realizadas hasta la fecha, no solo garantizamos la capacidad del cementerio a largo plazo acorde a nuestra realidad poblacional, sino que dignificamos el espacio y facilitamos el trabajo de los empleados públicos y las visitas de nuestros vecinos a sus seres queridos".