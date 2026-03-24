Ofensiva contra el 'top manta' en Orpesa: destruyen el triple de artículos que el año pasado

Orpesa ha intensificado su ofensiva contra el top manta con la destrucción de más de 36.000 artículos incautados durante 2025, una cifra que triplica ampliamente la del año anterior, cuando se eliminaron cerca de 12.000 productos, tal como publicó Mediterráneo hace unos días.

El balance refleja el refuerzo de los controles y de los operativos conjuntos desarrollados por la Policía Local y la Guardia Civil frente a la venta ambulante ilegal, especialmente en el entorno de las playas y los paseos marítimos.

El alcalde y concejal de Policía, Rafael Albert, ha asistido a la destrucción del material y ha subrayado que este volumen de mercancía retirada “es la prueba del trabajo y la excelente coordinación de la Policía Local y la Guardia Civil, que cada verano se enfrentan al problema de la venta ilegal en las playas”. Asimismo, ha agradecido la implicación de ambos cuerpos y ha asegurado que el consistorio mantendrá su esfuerzo para tratar de erradicar esta práctica con todos los medios a su alcance.

Entre los artículos intervenidos figuran principalmente prendas de ropa deportiva y de moda, como camisetas de equipos de fútbol, sudaderas o zapatillas, además de otros productos como monederos, gafas, relojes, cinturones, cosméticos, colonias, juguetes y bisutería. Según ha precisado el Ayuntamiento, gran parte del material procede del abandono de la mercancía por parte de los vendedores al detectar la presencia policial, aunque también se han producido incautaciones por infracciones administrativas.

El consistorio recuerda que la venta ilegal en la vía pública está regulada por la Ordenanza municipal de venta no sedentaria. Además, cuando la mercancía intervenida puede constituir un presunto delito contra la propiedad intelectual o industrial, como ocurre con productos falsificados de primeras marcas, el procedimiento deja de ser administrativo y pasa a manos de los juzgados, al amparo de los artículos 270 y siguientes del Código Penal.

La destrucción y el reciclaje del material se realizan en un vertedero autorizado, al que se traslada la mercancía mediante los camiones del servicio de recogida de residuos. De todo el proceso se levanta la correspondiente acta y el centro de tratamiento emite un certificado en el que constan tanto el número de artículos destruidos como el procedimiento seguido.