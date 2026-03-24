La jornada anual del Sindicat d'Aigües del Millars reivindica su papel clave en la gestión del agua

La jornada anual del Sindicat de Aigües del Millars ha servido para poner en valor la labor que desempeña esta entidad en la gestión de un recurso esencial como el agua, fundamental para la agricultura y para el equilibrio del ecosistema ligado al río.

El acto se ha celebrado en la sede del sindicato, situada en el entorno de Santa Quitèria, y ha estado precedido por la tradicional misa en la ermita, dentro de una cita que cada año reúne al sector vinculado al regadío y al aprovechamiento hídrico del Millars.

Durante la jornada, se ha destacado el papel del Sindicat Central d'Aigües del Millars como una entidad clave en la administración eficiente y sostenible de los recursos hídricos. También se ha reconocido la labor de agricultores y regantes, señalados como piezas fundamentales para garantizar la continuidad de este sistema.

Foto de la misa en la ermita de Santa Quitèria. / Mediterráneo

El primer teniente de alcalde y concejal de Agricultura de Almassora, José Claramonte, ha subrayado además que las abundantes lluvias registradas en los últimos meses han permitido que el Millars presente un intenso caudal, una situación beneficiosa tanto para la actividad agrícola como para el conjunto del entorno natural. Al acto también han asistido los alcaldes de Burriana, Jorge Monferrer; y les Alqueries, Antonio Gil; el presidente de la Comunidad de Regantes de Vila-real, Pascual Broch; o el concejal de Agricultura de Nules, César Estañol.

En el transcurso del encuentro también se ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones y sector agrícola para asegurar una gestión responsable del agua y reforzar un modelo que se considera esencial para el presente y el futuro del territorio.

A esta reivindicación se ha sumado también el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, quien, a través de una publicación en redes sociales, ha ensalzado la tarea de los regantes del Millars, a los que ha definido como “guardianes del agua y de nuestra tierra”, y ha destacado su esfuerzo, tradición y gestión ejemplar como pilares que sostienen la agricultura y el territorio.