Castellón vuelve a seducir a 'MasterChef': este es el escenario elegido

La provincia de Castellón volverá a colarse en millones de hogares de la mano de uno de los formatos más populares de la televisión. MasterChef regresa a tierras castellonenses con el rodaje de su nueva edición.

Por ahora, el secretismo es absoluto. Apenas han trascendido detalles sobre el contenido de la grabación o la prueba que preparará el programa de TVE. La expectación, eso sí, ya es máxima ante el regreso del talent culinario a la provincia.

Lo que sí se sabe es que les Coves de Sant Josep permanecerán cerradas al público este martes y miércoles para acoger el rodaje de la nueva edición de MasterChef. El emblemático enclave de la Vall d’Uixó se convertirá así en escenario televisivo de uno de los programas de mayor tirón de la pequeña pantalla.

Les Coves permanecerán cerradas por el rodaje del programa de televisión. / Coves de Sant Josep

La llegada del formato supone un nuevo escaparate para la provincia, que en los últimos años ya ha despertado el interés del universo MasterChef en distintas versiones del concurso.

La vinculación del programa con la provincia no es nueva. De hecho, en 2019 fue la edición convencional de MasterChef, con concursantes anónimos, la que recaló en la provincia para poner en valor algunos de los productos más representativos de la gastronomía castellonense. El mediático jurado, Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera (que este 2026 TVE anunció su salida del programa) aprovechó para visitar la Ciudad en el Mar.

Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, en su visita a Peñíscola en el 2019. / MEDITERRÁNEO

En aquella grabación, vinculada a la marca Castelló, Ruta de Sabor, Peñíscola se convirtió en escenario de una prueba en la que los aspirantes cocinaron para 150 comensales y dieron protagonismo a referentes como la trufa del Maestrat o la alcachofa de Benicarló.

Posteriormente, en octubre del 2023, la edición infantil del talent culinario eligió también Peñíscola para una de sus pruebas en exteriores, recuperando así un idilio televisivo con la localidad que venía de años atrás.

Las imágenes del rodaje de 'Masterchef Junior' en Peñíscola /

En enero del 2024 se emitió el capítulo grabado meses antes en Peñíscola para la semifinal de MasterChef Junior, cuya prueba de exteriores se desarrolló íntegramente en la Ciudad en el Mar. El equipo del programa quedó entonces cautivado por los atractivos patrimoniales de su casco histórico, donde se rodó en varias localizaciones.

Más recientemente, en octubre del 2025, la provincia de Castellón volvió a ganar protagonismo dentro del recorrido del programa por distintos municipios para descubrir productos de kilómetro cero. En aquella ruta, Raquel Meroño visitó Morella y el restaurante Daluan, del chef Avelino Ramón, antes de continuar hacia Peñíscola para conocer de cerca las excelencias del mar castellonense.

Ahora, MasterChef regresa de nuevo a la provincia. Con el rodaje blindado y el hermetismo como norma, Castellón se prepara para volver a ser escaparate nacional de la mano del talent culinario de TVE.