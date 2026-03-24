Onda pone a punto el Calvario para la Semana Santa con mejoras en los accesos y el entorno

El Ayuntamiento de Onda ha culminado las actuaciones de mejora y mantenimiento en el calvario con el objetivo de que este emblemático enclave esté preparado para acoger en las mejores condiciones las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa.

La alcaldesa, Carmina Ballester, ha visitado la zona para comprobar el resultado de unos trabajos que han permitido adecuar este espacio, uno de los calvarios más grandes de la provincia, reforzando tanto su conservación como su imagen y su uso por parte de vecinos y visitantes.

Nueva acometida de agua

Las intervenciones, ejecutadas atendiendo a las peticiones del Patronato del Calvario de Onda, han incluido la instalación de una nueva acometida de agua, la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos de polietileno sostenible y papeleras, así como la colocación de maceteros con plantación autóctona para embellecer el entorno.

Además, el consistorio ha actuado en la parte superior del calvario para mejorar su estado y acondicionar el espacio, especialmente en unas fechas en las que este enclave adquiere un papel central en la vida religiosa y social del municipio.

Maribel Raigada y Carmina Ballester, en uno de los accesos al calvario. / Mediterráneo

Ballester ha subrayado que “el calvario forma parte de nuestra identidad y de nuestras tradiciones y es nuestro deber cuidarlo por respeto a nuestros antepasados”. En este sentido, ha destacado que las actuaciones realizadas permiten “ponerlo a punto para Semana Santa, pero también garantizar que sea un espacio cuidado y accesible durante todo el año”.

Dentro de esta puesta a punto, también se han adecuado las entradas y puertas de la ermita del Calvario, con el fin de mejorar su accesibilidad y su estado de conservación.

Asimismo, se han llevado a cabo trabajos de desbroce en diferentes puntos del recinto para reforzar la limpieza, la seguridad y el buen mantenimiento de este entorno natural.

Paneles informativos

Como parte de la intervención, se han instalado paneles informativos con recomendaciones para fomentar un uso responsable del espacio, especialmente en cuestiones relacionadas con la convivencia y la presencia de animales.

Con estas medidas, el Ayuntamiento persigue preservar el entorno y asegurar que el Calvario siga siendo un lugar de encuentro respetuoso, cuidado y accesible para todos los usuarios.