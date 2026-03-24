Peñíscola invertirá más de 400.000 euros para digitalizar el agua y detectar fugas en tiempo real

Detectar fugas al instante, controlar la calidad del agua y anticiparse a averías. Ese es el objetivo de la inversión de más de 400.000 euros que se ejecutará en Peñíscola para digitalizar todo el ciclo integral del agua.

El Ayuntamiento ha adjudicado por cerca de 410.000 euros estas obras a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, tras un proceso de licitación al que se presentaron cuatro empresas. El proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation dentro del PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) de digitalización del ciclo del agua, un programa estatal destinado a modernizar la gestión hídrica. El presupuesto total asciende a 423.329,78 euros, de los que la Unión Europea cubre la base imponible mientras el consistorio asume el IVA.

El proyecto fue aprobado el pasado 7 de noviembre de 2025 por la Junta de Gobierno Local, paso previo a la licitación de unas obras que ahora han sido adjudicadas. La actuación busca mejorar la eficiencia de la red en un municipio marcado por la alta demanda de agua, especialmente en temporada turística, cuando la presión sobre el sistema se incrementa notablemente.

Mejoras

El plan se basa en la implantación de tecnología para conocer en tiempo real qué ocurre en la red. Se instalarán sensores para controlar el caudal, la presión o el nivel de los depósitos, así como equipos que medirán de forma continua la calidad del agua —parámetros como pH, turbidez, conductividad o cloro— en distintos puntos del sistema.

Además, la digitalización permitirá avanzar en la llamada sectorización de la red de abastecimiento, que consiste en dividirla en zonas independientes para analizar su comportamiento. Esta herramienta facilitará detectar fugas con mayor rapidez, especialmente a través del análisis del caudal nocturno, así como identificar consumos anómalos, posibles fraudes o errores de medición.

El proyecto incluye también la instalación de limnímetros en estaciones de bombeo de aguas residuales, reforzando el control sobre los vertidos y su impacto en el entorno. En paralelo, el sistema permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante incidencias, al detectar en tiempo real cualquier anomalía en el funcionamiento de la red.

La información continua que proporcionarán estos sistemas también permitirá optimizar el consumo energético, ajustando el rendimiento de las infraestructuras y reduciendo costes de mantenimiento. A medio plazo, el Ayuntamiento podrá planificar mejor las inversiones al disponer de datos precisos sobre el comportamiento de cada sector de la red.

Con esta actuación, Peñíscola da un paso más hacia una gestión más eficiente, sostenible y transparente de un recurso esencial como es el agua, en línea con los objetivos del programa europeo que impulsa la modernización de los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

Concesión del servicio

Por otra parte, el Ayuntamiento se encuentra en fase de adjudicar la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento por un importe total de 66,8 millones de euros para los próximos 25 años. El contrato, que salió a licitación el pasado diciembre, incluye tanto la gestión del ciclo integral del agua como un paquete de inversiones obligatorias y optativas destinadas a modernizar las infraestructuras hidráulicas del municipio, e incluye Cerromar, Sant Antoni y Nerea.