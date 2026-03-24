El pueblo de Castellón que ha hecho historia con su icónica piscina natural y ahora contará su caso en toda España

Convertirse en un ejemplo para toda España no está al alcance de cualquier destino de interior. La Fuente de los Baños, en Montanejos, no solo es la piscina natural más emblemática de la provincia de Castellón y uno de los parajes naturales más visitados de la Comunitat Valenciana, sino que además National Geographic recomendó su visita al presentarla como "la piscina natural (y termal) conocida como la Tailandia de Castellón”. A esa proyección turística se sumó el año pasado otro hito: convertirse en el primer río de interior de España con Bandera Azul.

Ahora, ese camino de éxito dará un paso más. Montanejos exportará al resto de España su experiencia con la Fuente de los Baños en el V Congreso Ibérico de Bandera Azul en Aguas Continentales, que se celebrará los próximos 16 y 17 de abril en San Martín de Valdeiglesias (Madrid). En este encuentro participará el alcalde, Miguel Sandalinas, como uno de los ponentes destacados en el análisis de casos de éxito en la gestión de banderas azules en la península ibérica.

“Participar en este congreso es una oportunidad para compartir el trabajo que hemos venido realizando en Montanejos en los últimos años para proteger, gestionar y promocionar uno de nuestros mayores tesoros naturales”, señala Sandalinas. “La Fuente de los Baños no solo es un emblema paisajístico y turístico, sino también un ejemplo de cómo un pueblo de interior puede avanzar hacia un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad y el respeto al entorno”, añade.

Imagen de la Fuente de los Baños de Montanejos, cuyas aguas mantienen una temperatura constante de 25 ºC, tienen efectos hipotermales y permiten disfrutar del baño durante todo el año. / MEDITERRÁNEO

Sandalinas ha afirmado además que “la obtención de la Bandera Azul supuso un antes y un después para Montanejos, porque reconoció un esfuerzo colectivo de muchos años y nos abrió una vía de proyección exterior muy importante”. En este sentido, ha añadido que “estar presentes en el V Congreso Ibérico de Bandera Azul en Aguas Continentales nos permite explicar nuestra experiencia, aprender de otros destinos y seguir consolidando a Montanejos como una referencia nacional en turismo de interior”.

El congreso, promovido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor - ADEAC-FEE, persigue generar espacios de debate, reflexión e intercambio de experiencias entre municipios con zonas de baño continentales distinguidas, así como reforzar la valorización de estos espacios interiores desde parámetros de calidad, seguridad, sostenibilidad y compromiso ambiental.

Junto a Sandalinas, en el congreso participarán representantes de entidades como la Cámara de Reguengos de Monsaraz, en Portugal, o de los ayuntamientos de San Martín de Valdeiglesias y de Herrera del Duque, en Badajoz. El encuentro contará también con la presencia de responsables institucionales y técnicos de referencia como José Palacios Aguilar, presidente de ADEAC-FEE; José Archer, presidente de ABAAE; Laura Martínez Cerro, directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid; o Ilona Shekyants Kazaryan, subdirectora adjunta de Desarrollo y Sostenibilidad Turística en la Secretaría de Estado de Turismo.