Segorbe elimina el cableado de cobre de telefonía para mejorar la imagen de sus fachadas

Segorbe dará en los próximos días un nuevo paso en la mejora de su imagen urbana con la retirada del antiguo cableado de cobre de telefonía que todavía permanece en numerosas fachadas. Se trata de una actuación que contribuirá a embellecer el conjunto del casco urbano, eliminando elementos obsoletos que, con el paso del tiempo, habían generado una imagen visualmente recargada en muchos edificios y calles de la localidad.

Durante años, las distintas compañías de telefonía fueron instalando líneas y tendidos en las fachadas para prestar servicio, en una época en la que el cobre era imprescindible para las comunicaciones. Sin embargo, la evolución tecnológica y la implantación de la fibra óptica han dejado sin utilidad buena parte de ese entramado, que ha permanecido visible pese a haber quedado completamente desfasado.

Ahora, Segorbe se prepara para decir adiós a esa vieja etapa del pasado, marcada por infraestructuras que ya no responden a las necesidades actuales, y avanza hacia una imagen más limpia, más ordenada y acorde con una ciudad que apuesta por la modernización. La retirada de este cableado no solo supone una mejora técnica, sino también un cambio estético notable que permitirá realzar las fachadas, poner en valor el patrimonio urbano y ofrecer una visión más cuidada del municipio tanto a vecinos como a visitantes.

La actuación será ejecutada por Telefónica, a través de su empresa Teleco, que iniciará los trabajos de desmontaje de las líneas de cobre este jueves. Las tareas se desarrollarán de forma progresiva por todo el casco urbano y tendrán una duración aproximada de dos meses.

Limpieza visual

Con esta intervención, la localidad gana en limpieza visual y refuerza su apuesta por un modelo urbano más actualizado, en el que la tecnología más avanzada, como la fibra óptica, sustituye definitivamente a instalaciones antiguas que habían quedado como vestigios de otro tiempo. La eliminación de estos cables permitirá, además, mejorar la percepción del espacio público y de las propias fachadas, muchas de ellas ocultas parcialmente durante años tras una maraña de tendidos que había dejado de tener sentido.

En principio, no será necesario cortar el tráfico, salvo en momentos puntuales en los que las labores de desmontaje así lo requieran.

El Ayuntamiento continuará informando de manera progresiva sobre las calles y zonas en las que se irán desarrollando estos trabajos, según vaya comunicando la empresa encargada de su ejecución.

La retirada del cableado de cobre representa, en definitiva, mucho más que una simple actuación de mantenimiento. Supone cerrar una etapa vinculada a infraestructuras del pasado para abrir otra centrada en la modernización, la eficiencia y el cuidado de la imagen urbana. Un pequeño gran cambio que permitirá a Segorbe lucir unas fachadas más despejadas y una estampa más armónica, reforzando el atractivo del municipio y adaptándolo a los nuevos tiempos.