Las obras ya están ejecutadas al 50%
Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
El recinto superará los 5.000 metros cuadrados y contará con piscinas, juegos de agua, splashpark, solárium, zona verde y quiosco-cafetería
Cuenta atrás para abrir este verano un nuevo parque acuático en la provincia de Castellón. Las obras han alcanzado en torno al 50% de ejecución y entran ahora en una fase clave, con buena parte del proyecto ya materializada.
Uno de los avances más visibles del proyecto es que ya se han instalado los tres toboganes de la piscina grande, un paso que marca una nueva fase en la construcción de esta futura zona de ocio familiar en la Vall d'Uixó, tal y como ha constatado el Ayuntamiento durante la visita técnica de obras realizada esta mañana.
La alcaldesa, Tania Baños, ha explicado que esta actuación “es muy visual y simbólica, pero también necesaria dentro de la planificación de la obra, ya que una vez se coloque el pavimento del suelo no podrá entrar maquinaria pesada en esta zona”.
La alcaldesa ha señalado que el objetivo es que “los niños, las niñas y las familias de la Vall puedan disfrutar de esta instalación de ocio este verano”, y ha recordado que el parque acuático de la Vall d’Uixó responde a una "demanda ciudadana clara". En 2023 se realizó una encuesta con más de 1.200 participantes, en la que se apostó por un modelo de ocio familiar. En este sentido, ha afirmado que “hemos planificado este espacio para dar respuesta a lo que los vecinos y vecinas de la Vall necesitan, quieren y merecen tras muchos años con las piscinas de verano cerradas”.
Además de su uso recreativo, el consistorio prevé que este verano también puedan desarrollarse actividades deportivas acuáticas. Al mismo tiempo, el nuevo recinto está llamado a convertirse en un atractivo turístico complementario para las miles de personas que visitan las Coves de Sant Josep, por lo que el gobierno municipal lo define como “un proyecto estratégico de ciudad, de presente y futuro”.
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Más de 5.000 metros cuadrados
El nuevo complejo acuático de la Vall d’Uixó ocupará más de 5.000 metros cuadrados, después de ampliar la superficie de las antiguas piscinas con una zona en desuso situada al fondo del terreno. Las instalaciones contarán con una piscina grande con tres toboganes, una piscina pequeña con juegos acuáticos y un splashpark con chorros de agua. A ello se sumarán una amplia zona de solárium, espacio verde de picnic, quiosco-cafetería con terraza, vestuarios, baños y distintas zonas técnicas y de almacén.
Una de las claves del proyecto es que dará una solución definitiva a los problemas históricos de fugas de agua que arrastraban las antiguas instalaciones. Desde su apertura y durante años, las piscinas acumularon reparaciones sin éxito hasta su cierre. El nuevo diseño, además, busca integrar el complejo en el entorno natural e incorporar sistemas de ahorro de agua y energía.
Baños ha destacado que se trata de una inversión “ambiciosa de 4 millones de euros”, asumida íntegramente por el Ayuntamiento gracias al “buen funcionamiento de las Coves de Sant Josep”. En este sentido, ha subrayado que “con los gobiernos del PP no daban beneficios, pero ahora sí lo hacen, con medio millón de euros el año pasado, que reinvertimos en el paraje y en la ciudad”.
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