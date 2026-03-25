Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim

Una investigación judicial por presuntas irregularidades en actuaciones de la Policía Local de Benicàssim está en marcha. El procedimiento, del que por ahora apenas han trascendido detalles, apunta a posibles anomalías en intervenciones del cuerpo y mantiene abiertas incógnitas sobre su origen y alcance.

El Ayuntamiento ha sido requerido para colaborar en el marco de estas actuaciones y ha trasladado su plena disposición a hacerlo. “Estamos colaborando, por supuesto, absolutamente en la investigación”, aseguran fuentes municipales, que inciden en la voluntad de colaboración total con el procedimiento.

Este periódico ha podido confirmar que el consistorio tiene constancia de estas pesquisas judiciales , aunque no disponen de más información. Las mismas fuentes admiten que desconocen el "contenido concreto del caso, su alcance, objeto y naturaleza" ni las líneas de actuación que se están siguiendo.

Fuentes municipales subrayan, además, que no son conocedores de que se hayan producido declaraciones de agentes ni de otras personas relacionadas con el cuerpo, ni de actuaciones relevantes comunicadas hasta el momento.

Reacciones políticas

La existencia de estas pesquisas, que ha adelantado este miércoles Radio Castellón Cadena Ser, ha generado ya reacción en el ámbito político local. El concejal no adscrito, Rubén Rodríguez, en la oposición, ha solicitado la convocatoria urgente y extraordinaria de una comisión informativa para que el equipo de gobierno dé explicaciones públicas.

El edil ha calificado la situación de “muy grave” y ha reclamado "transparencia". Además, ha recordado que hace apenas un mes solicitó la comparecencia del jefe del cuerpo sin que entonces se hiciera referencia a ninguna circunstancia similar, lo que, a su juicio, "genera dudas y refuerza la necesidad de aclarar lo ocurrido".