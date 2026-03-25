Alcalà solicita la construcción de una estación de ITV en el municipio
El Ayuntamiento ha aprobado una declaración institucional en la que se insta a la Generalitat Valenciana a tomar medidas para solventar la saturación de las inspecciones de vehículos en el norte de la provincia de Castellón
El Ayuntamiento de Alcalà ha aprobado una declaración institucional en la que solicita a la Generalitat Valenciana la construcción de una estación permanente de Inspección Técnica de Vehículos en el municipio, tal y como estaba planificado en el año 2020. La localidad ya acoge periódicamente revisiones de la Unidad Móvil de la ITV pero construir una nueva estación supondría descongestionar la ITV de Vinaròs y asumir la demanda de revisiones no únicamente de los vecinos del municipio sino de otros pueblos de la parte meridional del Baix Maestrat y de comarcas cercanas como La Plana Alta y el Alt Maestrat, en las que se concentra mayor cantidad de áreas rurales.
La declaración institucional solicita también que se produzca la apertura extraordinaria de estaciones de ITV, en horario ampliado, mientras persista la saturación del servicio; que se habiliten más unidades móviles de ITV y que se pongan en marcha unidades móviles en aquellas zonas en las que se registren mayores listas de espera.
La Generalitat Valenciana acaba de publicar una oferta pública de empleo para ampliar en 73 trabajadores la plantilla de SITVAL y contempla la construcción de tres nuevas estaciones en la Comunitat Valenciana, tal y como recoge la declaración institucional. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, María Agut, ha explicado que “el Grupo Municipal del Partido Socialista presentó una moción solicitando distintas medidas para paliar la saturación de las ITV y, a través de una enmienda de sustitución presentada por el Partido Popular, hemos incluido las medidas ya adoptadas por el Consell y hemos centrado nuestra petición en la construcción de una ITV en nuestro municipio”.
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