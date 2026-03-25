La alcaldesa de Onda defiende de nuevo la cerámica en Bruselas y exige reglas justas para la industria europea

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha liderado en Bruselas la defensa de la industria cerámica en el marco del foro internacional The Future of European Ceramics, celebrado en el Parlamento Europeo, donde ha reclamado a las instituciones comunitarias un marco más justo que permita a las empresas competir en igualdad de condiciones.

Durante su intervención en la mesa dedicada a la perspectiva local, Ballester ha trasladado la realidad que viven las empresas del clúster cerámico de Castellón, poniendo el foco en el impacto directo que las decisiones europeas tienen sobre el empleo, la inversión y el futuro industrial de territorios como Onda.

“Europa no puede exigir más a quienes ya cumplen mientras permite competir a quien no lo hace”, ha defendido la alcaldesa, quien ha reclamado coherencia en las políticas europeas para evitar situaciones de competencia desleal con productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares ambientales, laborales y sociales exigidos en la Unión Europea. Asimismo, ha advertido de la distancia entre el debate institucional y la realidad del sector: “Mientras hablamos aquí, nuestras fábricas están tomando decisiones muy difíciles”, ha señalado.

Reglas justas y transición realista

En este sentido, Ballester ha insistido en la necesidad de avanzar hacia una transición energética viable para el sector, que tenga en cuenta la realidad tecnológica actual y no obligue a las empresas a abandonar soluciones como el gas sin alternativas competitivas.

“No podemos pedir a nuestras empresas que lideren la transición ecológica sin ofrecerles herramientas reales, tecnología viable y condiciones competitivas”, ha subrayado.

Asimismo, ha defendido la importancia de reducir la carga burocrática que soportan las empresas y garantizar condiciones que permitan seguir innovando, produciendo y generando empleo en Europa. “Las empresas no piden ayudas, piden poder trabajar: con energía competitiva, menos burocracia y reglas justas”, ha afirmado.

Onda, voz del sector en Europa

La participación en este foro se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento de Onda para reforzar la interlocución directa con las instituciones europeas y situar al municipio como un referente en la defensa del sector cerámico.

En los últimos meses, el consistorio ha intensificado su agenda en Bruselas con reuniones con representantes de la Comisión Europea y eurodiputados, así como impulsando iniciativas para acercar la realidad del sector a los responsables políticos europeos. De este modo, Onda se consolida como un actor activo en el ámbito europeo, trasladando una voz clara y alineada con las necesidades del tejido empresarial.

Ballester ha concluido su intervención apelando a la necesidad de proteger la base industrial europea, recordando que detrás de la cerámica hay miles de puestos de trabajo y familias. “Si queremos industria en Europa, tenemos que defenderla. Porque sin industria, no hay futuro para Europa”, ha afirmado.