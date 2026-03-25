Almassora desbloquea la apertura de una calle, pendiente desde hace dos décadas, con una expropiación de suelo

Almassora da un paso clave para completar la apertura de la calle Segorbe, en el tramo comprendido entre las calles Moncofa y Nueve d’Octubre, pendiente desde hace dos décadas.

El Ayuntamiento ha activado el proyecto de expropiación por tasación conjunta para adquirir una parcela privada de 43,23 metros cuadrados, calificada urbanísticamente como red viaria pública, imprescindible para rematar la conexión pendiente.

Tras aprobar definitivamente el proyecto en pleno en noviembre del año pasado, el consistorio dio luz verde en la sesión plenaria de febrero a una modificación de crédito que incluía una partida de 11.000 euros para acometer la apertura de esta calle. Y ahora, tal como ha salido este martes publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), convoca al propietario al levantamiento del acta de pago y ocupación, que está citado a mediados de abril.

Otras dos fotos de la zona de actuación. / Mediterráneo

Según la memoria firmada por el arquitecto municipal, la intervención responde a la necesidad de culminar un vial ya previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998 y que se ha ejecutado hasta ahora de forma parcial y aislada, sin llegar a culminarse.En concreto, falta por obtener y urbanizar un tramo de aproximadamente 14 metros de longitud para enlazar definitivamente la calle Segorbe con Nueve d’Octubre.

El proyecto valora el suelo en 10.368,28 euros. A esa cantidad se suman 1.299,36 euros por pequeños elementos constructivos existentes en la parcela, como muro, solera y cimentación. Con el añadido del 5% de premio de afección previsto por la Ley de Expropiación Forzosa, el importe total del justiprecio se sitúa en 12.251,02 euros.

La memoria subraya que la utilidad pública e interés social de la actuación derivan del PGOU vigente, ya que el suelo está reservado como dotación viaria. El expediente se tramita mediante el procedimiento de tasación conjunta, una fórmula que permite fijar el justiprecio dentro del mismo proyecto expropiatorio.

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En términos urbanísticos, la operación permitirá cerrar una pieza pendiente en una zona ya integrada en la malla urbana y completar la continuidad de la calle Segorbe, un objetivo arrastrado desde el planeamiento general aprobado hace más de dos décadas.