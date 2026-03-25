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Del 2 al 19 de abril

Almassora se va de tapas con siete locales en la 14ª edición de su ruta gastronómica

Los participantes podrán optar a premios de hasta 300 euros y cenas, mientras un jurado profesional elegirá la tapa ganadora del certamen y la mejor tapa Tambor, patrocinada por Tambors de Passió

La Ruta de la Tapa de Almassora empezará el Jueves Santo.

La Ruta de la Tapa de Almassora empezará el Jueves Santo. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Almassora

Almassora saboreará a partir del próximo 2 de abril, Jueves Santo, la XIV Ruta de la Tapa, cuyas propuestas podrán degustarse en siete establecimientos de la localidad hasta el 19 de abril. La concejala de Promoción Económica, Silvana Rovira, junto a Félix Tejeda, de diVino, ha presentado los detalles de esta edición que, bajo el lema En abril tapas mil, promete hacer las delicias de los comensales, dinamizando la hostelería local.

Los locales participantes son La Tasqueta del Mercat, Duo Gastro Bar, Casa María, Casa Elena, Bar Miami, Kebab Manhatan y Bar Restaurante Villahermosa. Estos establecimientos ofrecerán a los comensales sabrosas y elaboradas propuestas. Esta edición volverán las votaciones del jurado popular, es decir, de todos aquellos que degusten las diferentes tapas, ya que podrán votar la mejor propuesta.

Foto de familia de la presentación de la Ruta de la Tapa de Almassora.

Foto de familia de la presentación de la Ruta de la Tapa de Almassora. / Mediterráneo

Rellenando tres cuños de la tarjeta, que estará disponible, así como las urnas en cualquiera de los locales participantes, ya se podrá votar a la mejor tapa ruta y mejor tapa tambor. Si se completan los ocho cuños se entra en el sorteo de 300 euros en vales para gastar en los locales participantes en la ruta y con tres cuños se puede entrar en el sorteo de cuatro cenas:

  • Cena para dos personas patrocinada por el Ayuntamiento.
  • Cena para dos personas patrocinada por Tambors de Passió.
  • Cena para dos personas patrocinada por Aproca.
  • Cena para cuatro personas en La Mar Salà.

Un jurado profesional elegirá la tapa ganadora del certamen y la mejor tapa Tambor, patrocinada por Tambors de Passió. Ambos premios están dotados con 200 euros cada uno.

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Rovira ha animado a los almassorins y a todos los visitantes a participar en la Ruta de la Tapa y el Vino, destacando que “es una oportunidad perfecta para disfrutar de la excelente gastronomía local y del talento de nuestros hosteleros”. En este sentido, ha subrayado que “esta iniciativa no solo pone en valor la calidad y creatividad de nuestros establecimientos, sino que también contribuye de manera directa a dinamizar la economía local y a generar actividad”.

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