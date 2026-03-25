Del 2 al 19 de abril
Almassora se va de tapas con siete locales en la 14ª edición de su ruta gastronómica
Los participantes podrán optar a premios de hasta 300 euros y cenas, mientras un jurado profesional elegirá la tapa ganadora del certamen y la mejor tapa Tambor, patrocinada por Tambors de Passió
Almassora saboreará a partir del próximo 2 de abril, Jueves Santo, la XIV Ruta de la Tapa, cuyas propuestas podrán degustarse en siete establecimientos de la localidad hasta el 19 de abril. La concejala de Promoción Económica, Silvana Rovira, junto a Félix Tejeda, de diVino, ha presentado los detalles de esta edición que, bajo el lema En abril tapas mil, promete hacer las delicias de los comensales, dinamizando la hostelería local.
Los locales participantes son La Tasqueta del Mercat, Duo Gastro Bar, Casa María, Casa Elena, Bar Miami, Kebab Manhatan y Bar Restaurante Villahermosa. Estos establecimientos ofrecerán a los comensales sabrosas y elaboradas propuestas. Esta edición volverán las votaciones del jurado popular, es decir, de todos aquellos que degusten las diferentes tapas, ya que podrán votar la mejor propuesta.
Rellenando tres cuños de la tarjeta, que estará disponible, así como las urnas en cualquiera de los locales participantes, ya se podrá votar a la mejor tapa ruta y mejor tapa tambor. Si se completan los ocho cuños se entra en el sorteo de 300 euros en vales para gastar en los locales participantes en la ruta y con tres cuños se puede entrar en el sorteo de cuatro cenas:
- Cena para dos personas patrocinada por el Ayuntamiento.
- Cena para dos personas patrocinada por Tambors de Passió.
- Cena para dos personas patrocinada por Aproca.
- Cena para cuatro personas en La Mar Salà.
Un jurado profesional elegirá la tapa ganadora del certamen y la mejor tapa Tambor, patrocinada por Tambors de Passió. Ambos premios están dotados con 200 euros cada uno.
Rovira ha animado a los almassorins y a todos los visitantes a participar en la Ruta de la Tapa y el Vino, destacando que “es una oportunidad perfecta para disfrutar de la excelente gastronomía local y del talento de nuestros hosteleros”. En este sentido, ha subrayado que “esta iniciativa no solo pone en valor la calidad y creatividad de nuestros establecimientos, sino que también contribuye de manera directa a dinamizar la economía local y a generar actividad”.
- Más de 100 víctimas de trata de seres humanos rescatadas en Nules después de tres redadas esta madrugada
- Papas Garcia se traslada a un histórico local del centro de Castelló
- Lamentable vídeo en Castellón: Dos mujeres detenidas tras una pelea en un bar de la plaza Doctor Marañón
- Dolor en la cerámica de Castellón: muere Lucía Grandío, responsable de marketing de Rocersa Group
- Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
- Avisos de nivel naranja de Aemet y desplome térmico en Castellón: Consulta los días más críticos
- El aeropuerto de Castellón oferta 17.000 plazas para volar en Semana Santa y Pascua: destinos y ofertas
- Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules