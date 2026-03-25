Benicàssim acelera la puesta a punto de sus chiringuitos para el primer gran lleno de Semana Santa

Los chiringuitos de playa suponen en Semana Santa mucho más que la apertura de un negocio estacional en un municipio turístico como Benicàssim: son uno de los primeros grandes termómetros del arranque de la temporada y un servicio muy esperado tanto por vecinos como por visitantes.

Su puesta en marcha refuerza la imagen de destino preparado, dinamiza el litoral, genera ambiente y contribuye a completar la experiencia de quienes eligen la costa para pasar estos días, además de servir de impulso para la hostelería y la economía local en los primeros fines de semana de gran afluencia del año.

Por ello, Benicàssim activa la cuenta atrás para la temporada de playa con un arranque a la altura del destino. Seis de los siete chiringuitos del litoral se encuentran ya en montaje o con inicio inminente de los trabajos, con el objetivo de que la oferta esté prácticamente operativa en Pascua, uno de los primeros momentos clave del calendario turístico.

El escenario contrasta con el vivido el año pasado, cuando la renovación de las concesiones obligó a licitar de nuevo los siete chiringuitos por un periodo de cuatro años y retrasó su puesta en marcha, dejando sin este servicio a vecinos y visitantes durante Semana Santa. Este año, con las adjudicaciones ya en vigor, los concesionarios han podido adelantar los trabajos para no perder el arranque de temporada.

Salinas (playa l'Almadrava), As Villa Sofía y Zalé (playa Torre Sant Vicent) ya han iniciado el montaje con la previsión de abrir este mismo fin de semana, al igual que Columbretes, en playa Heliópolis, que ultima los trabajos para incorporarse en los próximos días.

El impulso definitivo ha llegado este martes con la concesión de permisos. Green Wave, en Heliópolis, arrancará de inmediato el montaje para intentar llegar a tiempo a Pascua, mientras que Aqua, en la misma zona, fija su apertura para el 2 de abril, en los días más fuertes de la Semana Santa.

El único que optará por abrir más adelante es el de la Escuela de Vela, en la playa Els Terrers, que se pondrá en marcha, como todos los años, a finales de junio, para la festividad de San Juan.

Turistas procedentes de Madrid

La actividad en el litoral ya empieza a notarse estos días. La llegada anticipada de turistas de comunidades como Madrid y de propietarios de segundas residencias ha acelerado los plazos de montaje, con el objetivo de ofrecer servicio desde uno de los primeros fines de semana con mayor afluencia del año. Y es que el próximo fin de semana ya suele ser muy bueno para el sector hostelero, aunque la ocupación turística suele rozar el lleno los cuatro días desde el Jueves Santo.