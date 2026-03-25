Compromís critica que el PP "deja más de 20 millones sin invertir en Burriana"
El PP responde defendiendo su gestión y señala la división interna dentro de la formación valencianista
La liquidación del presupuesto municipal de 2025 ha generado un enfrentamiento político en Burriana. Compromís ha denunciado que el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, cerró el ejercicio "con un remanente superior a 20 millones de euros y un superávit de 16 millones, sin que se invirtieran en proyectos para la ciudad".
Maria Romero, portavoz de Compromís, ha señalado que estas cifras "no son ningún éxito, son la prueba de que el PP no sabe gestionar". Romero ha destacado que "mientras el gobierno presume de tener dinero en el banco, la ciudad mantiene calles sucias, barrios abandonados y proyectos paralizados". Según la portavoz, la acumulación de recursos sin ejecutar los proyectos refleja la ausencia de un modelo de ciudad y la falta de planificación del equipo de gobierno.
En respuesta, el Partido Popular ha criticado a Compromís por "su situación interna". Alejandro Clausell, presidente local y portavoz del PP, ha subrayado que la coalición perdió las elecciones y que "sus fracturas internas han dejado al partido sin grupo municipal".
Clausell ha defendido que aproximadamente la mitad del remanente se corresponde con garantías económicas recuperadas de la anterior empresa urbanizadora de Sant Gregori, "que estaban bloqueadas y que en su momento Compromís y el PSPV dejaron perder".
El PP ha señalado además que mientras se votan inversiones importantes para la ciudad, Compromís "solo se dedica a criticar desde casa", y ha instado a la coalición a centrarse en resolver sus problemas internos antes de cuestionar la gestión económica municipal.
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