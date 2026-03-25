Educación promete desbloquear el nuevo IES Ramón Cid de Benicarló tras una jornada de protestas

Alumnado, familias y profesorado del IES Ramón Cid de Benicarló se han concentrado este miércoles frente a la Conselleria de Educación en València para reclamar una solución “definitiva y ágil” que permita desbloquear la construcción del nuevo instituto, una infraestructura que consideran imprescindible para garantizar unas condiciones dignas de aprendizaje.

La jornada reivindicativa ha arrancado a primera hora de la mañana con el desplazamiento de cerca de un centenar de personas desde Benicarló hasta la capital valenciana. En la movilización han participado docentes, miembros de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), estudiantes y representantes políticos del Ayuntamiento.

Foto de la concentración ante la sede de la Conselleria de Educación en València. / Alba Boix

Durante la protesta, los asistentes han denunciado las deficiencias que arrastra el actual centro educativo y han urgido a la administración autonómica a acelerar los trámites necesarios para iniciar las obras del nuevo edificio, actualmente bloqueadas por un proceso judicial.

Tras la concentración, una representación del colectivo ha mantenido una reunión con el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, en la que han abordado posibles vías para desbloquear la situación.

Reunión en València con el director general de Infraestructuras Educativas tras la concentración en València. / Alba Boix

Valoración de Conselleria

Fuentes de la Conselleria de Educación han reiterado su compromiso de resolver la situación del centro, aunque han condicionado el avance a la renuncia a la actual delegación de competencias. Según han indicado tras la reunión, este compromiso ya figuraba en los presupuestos de 2025 y también en este 2026.

Desde el departamento autonómico señalan además que existen otros 14 centros en la Comunitat Valenciana, de los cuales ya se han desbloqueado aquellos en los que se ha producido esa renuncia. En este sentido, instan al instituto a coordinarse con el Ayuntamiento de Benicarló para “renunciar de una vez a la delegación” y no esperar al fallo de la justicia, ya que, según sostienen, esta situación impide incluso la planificación de las obras.

"La reunión ha sido muy provechosa"

El presidente del AFA del IES Ramón Cid, Jordi López, ha valorado el encuentro de forma positiva: “La reunión ha sido muy provechosa”. Según ha explicado, durante el encuentro “se ha hecho un repaso de las deficiencias del centro” y se han planteado alternativas para superar el bloqueo administrativo y judicial que impide la licitación del nuevo instituto.

Entre las propuestas trasladadas, López ha destacado la necesidad de habilitar “un crédito extraordinario” para solventar las carencias más urgentes del actual edificio hasta que se construya el nuevo. Asimismo, ha señalado que una de las prioridades es conocer el horizonte temporal de la sentencia judicial en curso mediante una consulta a la Abogacía de la Generalitat.

Otra foto de la reunión. / Alba Boix

Escenarios posibles

En función de ese plazo, plantean diferentes escenarios. Si la resolución es inminente, proponen un acuerdo para que ninguna de las partes recurra la sentencia, de forma que las obras puedan iniciarse cuanto antes, independientemente de quién resulte competente para ejecutarlas. En caso de que el proceso judicial se alargue, contemplan solicitar al Ayuntamiento que retire el recurso presentado.

“El objetivo único y común es que empiecen las obras y que arranque la licitación cuanto antes”, ha subrayado López, quien también ha asegurado que desde la Conselleria les han confirmado la existencia de una partida presupuestaria específica para el IES Ramón Cid en las cuentas de la Generalitat.

La jornada de protesta ha continuado este miércoles por la tarde en Benicarló, donde decenas de personas se han concentrado frente al ayuntamiento para leer de nuevo el manifiesto en defensa de una solución urgente para el centro educativo.