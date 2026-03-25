La única escuela de Europa que enseña cerámica artística e industrial celebra 20 años por todo lo alto en l’Alcora

Más de 200 personas llenaron este miércoles el salón de actos de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (Escal) en la inauguración de las XII Jornadas Internacionales de Cerámica Artística, una edición especialmente significativa porque el centro conmemora este 2026 su 20 aniversario.

La apertura contó con la presencia de la directora del ISEACV, Francisca Blanch; el director de la ESCAL, Isaac Nebot; y el regidor de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de l’Alcora, Carlos Esteban.

Durante la inauguración se puso en valor el recorrido de la Escal, destacando sus dos décadas de compromiso con la formación, la innovación y la excelencia en el ámbito cerámico.

La escuela de l’Alcora y la de Manises son, según se destacó, los únicos lugares de España donde se ofrece el único grado universitario en cerámica. Además, el centro alcorino es el único de Europa donde se pueden cursar las dos vertientes, la artística y la industrial, un rasgo que refuerza su singularidad dentro de la formación cerámica superior.

La jornada inaugural reunió a más de 200 personas, entre alumnado, profesorado y representantes de escuelas artísticas y de cerámica llegados desde numerosos puntos de España.

En esta duodécima edición participan cuatro nombres destacados de la cerámica contemporánea internacional: Kate Malone, Martha Pachón, Lucciano Laghi y Nathalie Barbet, que compartirán su creatividad, experiencia y conocimiento con las personas asistentes.

Plena empleabilidad y conexión con el sector

Durante el acto también se remarcó el peso del sector cerámico en la provincia de Castellón, considerado el principal motor económico provincial, y se subrayó la importancia de contar con técnicos bien formados.

En este contexto, desde la ESCAL se imparte una formación especializada en cerámica que aborda aspectos técnicos, artísticos, científicos y de diseño. Uno de los datos más destacados expuestos en la inauguración fue que el 100% del alumnado titulado en la ESCAL tiene trabajo.

Además, se señaló que la demanda de profesionales por parte de las empresas del sector es superior a la del alumnado matriculado, y que el centro cuenta con más de 50 empresas con convenios de colaboración para prácticas.

Ponentes internacionales en las jornadas

Entre las invitadas e invitados de esta edición figura la reconocida ceramista británica Kate Malone, que participará por videoconferencia con turno de preguntas. Considerada una de las artistas cerámicas más destacadas del Reino Unido, cuenta con una trayectoria de más de treinta años en cerámica de estudio, arte público e investigación de esmaltes.

También participa Lucciano Laghi, formado en Faenza y Bolonia, con una sólida carrera artística y docente desde los años 80. Su obra se caracteriza por un enfoque escultórico y por la exploración de texturas, relieves y contrastes de luz y color.

Junto a él estará Martha Pachón, artista italo-colombiana formada en el Instituto de Arte de Cerámica de Faenza. Su trayectoria abarca desde piezas escultóricas y joyería en porcelana hasta instalaciones cerámicas complejas. Actualmente es directora artística del Centro de Cerámica Artística de Faenza y dirige MPR Studio.

Ambos participarán en el workshop “Escultura a cuatro manos”, una actividad práctica en la que compartirán su proceso creativo con el público asistente.

Por su parte, la ceramista francesa Nathalie Barbet ofrecerá una conferencia con demostración en vivo. Con más de 20 años de trayectoria, desarrolla una obra centrada en la creación de piezas únicas de porcelana modeladas a mano.