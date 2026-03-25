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Balance de las fiestas josefinas

Las Fallas de Benicarló dejan 18 asistencias sanitarias en una edición marcada por la alta participación

Las 11 atenciones por pirotecnia concentran la mayor parte de las incidencias en unas fiestas multitudinarias

Foto de la 'cremà' de uno de los monumentos en Benicarló.

Foto de la 'cremà' de uno de los monumentos en Benicarló. / Alba Boix

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Burriana

Las Fallas de Benicarló 2026 se han saldado con 18 asistencias sanitarias durante los días grandes de la fiesta, en una edición marcada por la alta participación ciudadana, el amplio ambiente en las calles y un balance global positivo por parte del Ayuntamiento. En concreto, según los datos del centro de Salud, se han registrado 11 atenciones por lesiones relacionadas con pirotecnia, 2 por exceso de alcohol y 5 por agresiones.

El concejal de Policía, Fabián Flos, ha valorado de forma positiva el desarrollo de las fiestas desde el punto de vista de la seguridad y ha destacado que se han producido “pocos incidentes reseñables” pese a la gran afluencia de público registrada en los principales actos. El dispositivo especial ha contado con un amplio despliegue de Policía Local, Guardia Civil, Policía Autonómica, servicios sanitarios y bomberos, especialmente en las celebraciones más multitudinarias y durante la Nit de la Cremà.

Flos ha remarcado que una correcta planificación de medios ha sido fundamental para reducir incidencias y garantizar una respuesta rápida ante cualquier situación. Aun así, ha reconocido que siguen detectándose algunas conductas incívicas puntuales, como daños en el mobiliario urbano o un uso inadecuado del material pirotécnico, cuestiones en las que el consistorio seguirá trabajando de cara a futuras ediciones.

Benicarló despide las Fallas 2026 con la Cremà

Benicarló despide las Fallas 2026 con la Cremà

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Benicarló despide las Fallas 2026 con la 'Cremà' / Alba Boix

Solo un acto suspendido por la lluvia

Más allá del apartado de seguridad, el Ayuntamiento ha hecho un balance global positivo de unas Fallas que, tal y como ha señalado la concejala de Fallas, Sonia Foix, han estado marcadas por la intensidad, la elevada participación y el buen desarrollo de casi todos los actos programados. A pesar de la incertidumbre inicial por la meteorología, finalmente pudieron celebrarse prácticamente todos los eventos previstos, a excepción de la Cabalgata del Ninot, suspendida por la lluvia.

Foix ha destacado la implicación de las 14 comisiones falleras y de la Junta Local Fallera, así como el esfuerzo realizado durante todo el año para que la fiesta se desarrollara con normalidad. También ha puesto en valor la organización en el montaje y desmontaje de los casales para reducir al máximo las afecciones a la circulación, y ha definido estas fiestas como unas “fallas de 10”, marcadas por el respeto, la hermandad y la capacidad organizativa.

La concejala también ha agradecido el papel de las falleras mayores, Noa y Yune, sus cortes de honor y todos los colectivos implicados en la celebración. Entre las novedades de este año, ha subrayado la inauguración de la exposición permanente ‘El Nord de les Falles’ en el MucBe, una iniciativa pensada para difundir la tradición fallera de Benicarló más allá de los días festivos.

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En materia de movilidad, el consistorio ha señalado que la disponibilidad de aparcamiento ha contribuido a facilitar la circulación durante la semana fallera, aunque seguirá trabajando para mejorar la convivencia entre el desarrollo de la fiesta y el día a día de los vecinos. Tanto Sonia Foix como Fabián Flos han querido reconocer, finalmente, la labor de los cuerpos de seguridad, servicios sanitarios, brigada municipal, empresas de limpieza y colectivos festeros, cuyo trabajo ha sido clave para el buen desarrollo de las Fallas.

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