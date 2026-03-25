Jysk aúpa a Castellón como "gran nodo logístico e industrial": su centro tendrá 46 metros de altura y almacenará 180.000 palés

Tras un largo periplo burocrático, Jysk, la multinacional danesa especializada en descanso, muebles y decoración para el hogar, ha celebrado este miércoles la colocación de la primera piedra de su futuro macrocentro logístico en Almenara, una infraestructura clave para reforzar la red de distribución de la compañía y que sitúa a Castellón en particular y a la Comunitat Valenciana en general como "gran nodo logístico e industrial europeo gracias a la atracción de inversiones", según ha revindicado el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez.

La nueva planta se construirá sobre una parcela de 274.000 m², adquirida al grupo familiar valenciano Grupo Bertolín, y contará con dos naves automatizadas de 46 metros de altura y capacidad para almacenar más de 180.000 palés, además de albergar las oficinas para la sede central de Jysk en España y Portugal. Como publicó Mediterráneo, la iniciativa permitirá crear más de 250 puestos de trabajo.

Recreación de cómo será el centro logístico de Jysk en Almenara. / Mediterráneo

El proyecto contará con la participación de Grupo Bertolín, a través de su filial Hyc Urban Almenara, como contratista general de las obras y coordinador de los trabajos, así como de AR Racking, responsable del montaje de los silos autoportantes, y de Körber, que aportará la solución de automatización. Además, Cottes Fire and Smoke Solutions participará como contratista especializado en la instalación contra incendios.

Díez, que ha encabezado la representación institucional junto a la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; y la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha recalcado que este plan es una de las iniciativas logísticas más relevantes de los últimos años en la Comunitat. "Proyectos como este no son casualidad, sino el resultado de la colaboración entre empresas que confían en nuestro territorio, administraciones que facilitan la inversión y municipios que apuestan por el desarrollo económico”, ha resaltado.

Asimismo, el vicepresidente segundo ha subrayado que “la llegada de una compañía internacional como Jysk supone una gran oportunidad para la comarca y para toda la provincia de Castellón, no solo por la inversión que representa, sino también por el impulso que generará en actividad económica, empleo y desarrollo empresarial”.

Foto de familia del acto de colocación de la primera piedra de Jysk en Almenara. / Miguel Ángel Sánchez

Impulso a la red logística del sur de Europa

La compañía danesa impulsa en Almenara la construcción de su nuevo centro de distribución para el sur de Europa, desde el que abastecerá a sus tiendas de España, Portugal y Marruecos. Además, el complejo albergará también la sede central de Jysk para España y Portugal, actualmente ubicada en Cheste (Valencia). Este proyecto forma parte de la estrategia de la empresa para continuar ampliando su red europea de centros logísticos altamente automatizados y preparados para el crecimiento del comercio electrónico.

Según ha destacado Carlos Haba, director de Jysk España y Portugal, “este proyecto supone un paso fundamental en nuestra capacidad logística y nos permitirá atender de manera más eficiente a nuestras tiendas y clientes on line". Además, representa "una contribución directa al desarrollo económico de Castellón, de lo cual estamos muy orgullosos”.

La infraestructura reforzará, al mismo tiempo, el posicionamiento de la Comunitat Valenciana como uno de los principales polos logísticos del Mediterráneo, una idea en la que también incidió José Díez al señalar que este nuevo centro contribuirá a afianzar el papel del territorio valenciano como hub logístico e industrial de referencia en el sur de Europa.

Otra recreación de la futura nave de Jysk en Almenara. / Mediterráneo

Generación de empleo

La alcaldesa ha destacado que la construcción del centro logístico representa una oportunidad clave para la generación de empleo y el desarrollo económico del municipio. En este sentido, ha subrayado que este proyecto supondrá “un importante impulso no solo para Almenara, sino para toda la comarca, al atraer nuevas inversiones que contribuirán a dinamizar la economía local y a crear oportunidades laborales para nuestros vecinos”.

También ha querido agradecer a Jysk la confianza depositada en Almenara, así como la colaboración mantenida durante todo el proceso. Del mismo modo, ha puesto en valor el trabajo del grupo constructor Bertolín, que a través de su filial Hyc Urban Almenara será el encargado de ejecutar tanto el centro logístico como el desarrollo del polígono industrial Barranc de Talavera.

"El inicio de las obras supone la materialización de años de trabajo orientados a fortalecer nuestro tejido económico y a atraer empresas que generen empleo de calidad en Almenara", ha concluido.

Sostenibilidad y eficiencia

El nuevo centro logístico incorporará soluciones sostenibles, como paneles solares y sistemas de eficiencia energética, garantizando una alta autosuficiencia y reduciendo la huella de carbono. Contará además con certificación LEED Platinum, tecnología avanzada, iluminación y climatización inteligentes, y una planta fotovoltaica de casi 2 megavatios, priorizando eficiencia, bienestar y sostenibilidad.

La finalización del proyecto está prevista entre finales de 2027 y principios de 2028, momento en el que las operaciones actuales de Jysk en Cheste se trasladarán a Almenara.

Datos sobre el futuro centro logístico El centro se desarrollará sobre una parcela de más de 274.000 m² , con más de 160.000 m² de superficie construida .

sobre una , con más de . Contará con certificación LEED Platinum , garantizando los más altos estándares de sostenibilidad.

con , garantizando los más altos estándares de sostenibilidad. Incluirá2 almacenes automatizados (high-bay) de 46 m de altura, con capacidad para almacenar más de 180.000 pallets .

de 46 m de altura, con capacidad para almacenar más de . Dispondrá de 40 muelles de recepción y 122 muelles de expedición , asegurando un flujo logístico eficiente.

de y , asegurando un flujo logístico eficiente. Estará equipado con 20 transelevadores de doble mástil de más de 42 m de altura.

con de más de 42 m de altura. Tendrá capacidad para gestionar 400 pallets de entrada y 400 de salida por hora .

capacidad para gestionar . Además, contará con un almacén de cajas con más de 74.000 ubicaciones de bandeja, optimizando la gestión de inventario.

Plan de crecimiento en Rspaña

La colocación de la primera piedra forma parte del plan estratégico de JYSK, que incluye la apertura de más de 30 nuevas tiendas en Iberia en 2026 y la ampliación de su infraestructura logística para garantizar un servicio ágil y sostenible.

Con este proyecto, Jysk refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana y se suma a la transformación logística de la región, marcada por la expansión de puertos, el crecimiento de operadores internacionales y un ecosistema empresarial más competitivo.