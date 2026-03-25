La licitación de las obras de la Plaza Primero de Mayo de Vinaròs queda desierta por segunda vez
Se trata de un proyecto incluido en los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, destinado a mejorar y modernizar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad
La licitación para la regeneración de la Plaza Primero de Mayo en Vinaròs, cofinanciada con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027 en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible, ha quedado desierta por segunda vez.
En la primera convocatoria solo se presentó una empresa que incurría en baja temeraria no justificada y en esta segunda convocatoria se invitó a participar a cuatro empresas especializadas en obras urbanas, pero ninguna presentó oferta para ejecutar los trabajos. Ante esta situación, se ha acordado proponer al órgano de contratación declarar desierta la licitación, lo que implica que el proyecto no podrá adjudicarse en esta convocatoria.
La regeneración de la Plaza Primero de Mayo es un proyecto incluido en los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, destinado a mejorar y modernizar uno de los espacios emblemáticos de la ciudad, pero cuya ejecución deberá esperar hasta que se reabra el proceso de licitación o se busquen nuevas alternativas para su adjudicación.
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