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Proyectado junto a una zona verde

Sin ofertas para el restaurante de la zona en expansión de Moncofa

El consistorio estudiará alternativas para hacer más atractivo el proyecto

Zona en la que se ubicará el restaurante previsto en Belcaire Norte de Moncofa.

Zona en la que se ubicará el restaurante previsto en Belcaire Norte de Moncofa. / Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez

La licitación del Ayuntamiento de Moncofa para adjudicar la concesión administrativa de un restaurante-cafetería en el extremo sur de Belcaire Norte ha quedado desierta, ya que no se ha presentado ninguna oferta.

El espacio se ubica junto a una zona verde de más de 7.000 metros cuadrados, en un área de ocio con parque infantil y acceso a la playa canina del municipio. Además, el entorno se encuentra en expansión urbanística, con varias promociones de vivienda en desarrollo.

Desde el consistorio han indicado que, por ahora, no se cambiarán las condiciones de la licitación, aunque se estudiarán alternativas para que el proyecto pueda resultar más atractivo en futuras convocatorias.

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El alcalde, Wences Alós, ya explicó en su momento que esta propuesta busca incorporar nuevos servicios a una zona en crecimiento, mejorar la atención a la ciudadanía y favorecer la dinamización del entorno. Según señaló, se trata de un área en desarrollo con nuevas construcciones residenciales y un gran parque que necesita servicios complementarios.

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