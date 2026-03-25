Sin ofertas para el restaurante de la zona en expansión de Moncofa

La licitación del Ayuntamiento de Moncofa para adjudicar la concesión administrativa de un restaurante-cafetería en el extremo sur de Belcaire Norte ha quedado desierta, ya que no se ha presentado ninguna oferta.

El espacio se ubica junto a una zona verde de más de 7.000 metros cuadrados, en un área de ocio con parque infantil y acceso a la playa canina del municipio. Además, el entorno se encuentra en expansión urbanística, con varias promociones de vivienda en desarrollo.

Desde el consistorio han indicado que, por ahora, no se cambiarán las condiciones de la licitación, aunque se estudiarán alternativas para que el proyecto pueda resultar más atractivo en futuras convocatorias.

El alcalde, Wences Alós, ya explicó en su momento que esta propuesta busca incorporar nuevos servicios a una zona en crecimiento, mejorar la atención a la ciudadanía y favorecer la dinamización del entorno. Según señaló, se trata de un área en desarrollo con nuevas construcciones residenciales y un gran parque que necesita servicios complementarios.