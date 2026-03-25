Un toro de primer nivel en la Misericòrdia para celebrar medio siglo de la Comissió del Bou en Burriana

El Ayuntamiento de Burriana llevará al próximo pleno de este jueves un conjunto de modificaciones de crédito entre las que figura una partida de 50.000 euros destinada a la celebración del 50 aniversario de la Comissió del Bou. La propuesta, que se financiará con el remanente de tesorería de 2025, permitirá dar forma a una programación específica para conmemorar esta efeméride dentro de las fiestas de la Misericordia.

Dentro de las actuaciones previstas destaca la adquisición de un toro conmemorativo, con un trapío que según el consistorio "estará a la altura de la historia de la ciudad" y que se exhibirá el 7 de septiembre, coincidiendo con la fecha en que la entidad sacó su primer astado en 1975 durante las fiestas patronales.

La celebración incluirá además la edición de un libro que recogerá los 50 años de la Comissió del Bou, con cerca de 450 fotografías de toda la historia taurina de la ciudad. El programa se completará con la creación de indumentaria conmemorativa para quienes han formado parte de la comisión y una gran exposición de fotografías al aire libre, que recorrerá visualmente medio siglo de pasión taurina en las calles de la ciudad, mostrando imágenes inéditas de la fiesta del toro.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha señalado que esta iniciativa supone "un acto de reconocimiento hacia una entidad que forma parte del corazón de nuestras fiestas de la Misericordia" y ha destacado que "llegar a los 50 años con la trayectoria de la Comissió del Bou merece una celebración a la altura". En este sentido, ha añadido que la programación prevista busca servir como "homenaje a medio siglo de trabajo vinculado a la vida festiva de Burriana”.

Bonos de comercio

Junto a esta propuesta, el pleno incluirá otras modificaciones de crédito. Entre ellas, una ampliación de 40.000 euros en la partida destinada a subvenciones para entidades deportivas con el objetivo de reforzar el apoyo a los clubes locales y su actividad durante la temporada.

En el ámbito comercial, el equipo de gobierno propondrá destinar 100.000 euros al convenio con Confecomerç para impulsar los Bonos de Comercio, una iniciativa que busca incentivar las compras en los establecimientos de proximidad a lo largo del año.

Por otro lado, el consistorio ajustará las aportaciones a los consorcios en los que participa para hacer frente al aumento de las cuotas de 2026. Se destinarán unos 75.000 euros adicionales al Consorcio Provincial de Bomberos, al Consorcio Plan Zonal de Residuos y al Consorcio Paisaje Río Mijares.

El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, ha señalado que "estas modificaciones presupuestarias demuestran una gestión eficiente del remanente municipal, permitiéndonos aumentar las subvenciones a nuestros clubes deportivos y, al mismo tiempo, lanzar iniciativas de gran calado para ayudar a nuestros establecimientos locales como son los Bonos de Comercio”.