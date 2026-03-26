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Compromís exige un pleno extraordinario en Benicàssim por el caso de la Policía Local

La formación reclama transparencia y pide explicaciones públicas mientras el Ayuntamiento mantiene su colaboración en el procedimiento

Imagen de archivo con una furgoneta de atestados estacionada junto a la sede de la Policía Local.

Imagen de archivo con una furgoneta de atestados estacionada junto a la sede de la Policía Local. / Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Compromís ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en Benicàssim para abordar la investigación en curso sobre presuntas irregularidades en actuaciones de la Policía Local y exigir explicaciones públicas.

La formación ha anunciado que buscará el apoyo del resto de concejales de la oposición para sacar adelante esta iniciativa, con el objetivo de, según explican, “aclarar la verdad y garantizar una herramienta de transparencia para que la ciudadanía tenga acceso público a toda la información”.

La portavoz del grupo municipal, Paula Mateos, ha subrayado que desde la formación mantienen “respeto absoluto por la presunción de inocencia y la confianza en la justicia”, aunque advierte de que la situación “lleva demasiado tiempo proyectando sombras sobre el Ayuntamiento”.

Mateos ha añadido además que, en caso de confirmarse los hechos, “no solo se vería gravemente afectada la imagen de la Policía Local de Benicàssim, sino también la del Ayuntamiento y la reputación de nuestro municipio”, por lo que considera “imprescindible actuar con responsabilidad y claridad desde el primer momento”.

Compromís también ha solicitado la convocatoria urgente de una junta de portavoces para que todos los grupos políticos puedan ser informados sobre el caso. La formación defiende la vía del pleno extraordinario al tratarse de un órgano público que permite el acceso de la ciudadanía a la información, frente al carácter reservado de las comisiones.

En su valoración, la formación también ha planteado dudas sobre el conocimiento de la situación por parte de la alcaldesa, la popular Susana Marqués, señalando que, a su juicio, la falta de información genera incertidumbre y exige explicaciones públicas.

Esta iniciativa se suma a las primeras reacciones políticas tras conocerse la existencia de una investigación por presuntas irregularidades en actuaciones del cuerpo policial, sobre la que el Ayuntamiento ha confirmado que tiene constancia.

Colaboración en la investigación

El consistorio ha sido requerido para colaborar en el procedimiento y ha garantizado su “absoluta colaboración”, aunque señalan desconocer el contenido, el origen y el alcance de las actuaciones. Fuentes municipales indican además que no tienen constancia de declaraciones de agentes ni de otras personas relacionadas hasta el momento.

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En este contexto, el concejal no adscrito Rubén Rodríguez, de la oposición, también ha solicitado la convocatoria urgente de una comisión informativa para que se ofrezcan explicaciones sobre lo ocurrido, calificando la situación de “muy grave” y reclamando mayor transparencia.

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