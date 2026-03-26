Conflicto lingüístico en Vinaròs: Vox se encara a la protesta ciudadana tras aplazarse el pleno que 'acorrala' al valenciano

El Ayuntamiento de Vinaròs ha suspendido este jueves el pleno ordinario de marzo en el que debía debatirse una controvertida modificación del Reglamento Municipal de Normalización Lingüística, una propuesta que ha generado cierto rechazo social. La sesión se ha aplazado tras la indisposición, minutos antes de su inicio, de la concejala del PVI Marcela Barbé, que tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital.

La suspensión se ha producido, además, en un contexto político delicado para el equipo de gobierno (PP, PVI y Vox), que se encontraba en minoría en ese momento. A la ausencia de Barbé se sumaba la del concejal de la formación ultraderechista Juanfran Calvo, lo que dejaba al ejecutivo local con 9 ediles frente a los 10 de la oposición (PSPV-PSOE y Compromís). Esta situación abría la puerta a que la propuesta no prosperara aunque, tras un intercambio de posiciones entre los distintos grupos municipales y ante la gravedad de la indisposición de Barbé, se ha optado por posponer la sesión y convocar un pleno extraordinario que se celebrará el próximo miércoles, a las 17.00 horas.

El portavoz de Vox, Josué Brito (en primer plano) a su salida del ayuntamiento y con los manifestantes en favor del valenciano realizando la protesta. / Javier Flores

Con todo, mientras en el interior del consistorio se debatía la suspensión del pleno, en la plaza Parroquial cerca de 300 personas se han concentrado para mostrar su rechazo a la reforma. Durante la protesta se han exhibido pancartas con lemas como La llengua no es toca, La dignitat de Vinaròs no es ven o El futur és valencià, no en silenci, en defensa del uso y la preservación del valenciano.

Pero la tensión ha aumentado a la salida de los concejales del equipo de gobierno. Los asistentes han elevado el tono de sus protestas, especialmente cuando ha abandonado el edificio el portavoz de Vox, Josué Brito, quien ha salido por la puerta principal y ha permanecido unos instantes observando a los concentrados, lo que ha indignado a los presentes.

Los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento de Vinaròs han pactado aplazar el pleno, tras la indisposición de la concejala del PVI. / Javier Flores

El dispositivo de seguridad, integrado por efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, ha mantenido a los manifestantes a más de 10 metros de los representantes municipales, evitando incidentes mayores.

Una reforma polémica

El reglamento que se pretendía modificar introduce cambios significativos en la política lingüística municipal. Entre ellos, la implantación de la rotulación bilingüe en las calles (incorporando el castellano), la eliminación de subvenciones destinadas a fomentar el uso del valenciano en el tejido comercial y empresarial y la supresión de la prioridad del valenciano como lengua propia de la administración local. Estas medidas han generado inquietud en parte de la ciudadanía, que considera que suponen un retroceso en la protección y promoción del idioma propio de Vinaròs.

El pleno extraordinario previsto para la próxima semana se presenta como clave para el futuro del reglamento y para medir la estabilidad del gobierno local. La presencia o ausencia de los concejales podría resultar determinante en una votación que trasciende lo político y ha abierto un intenso debate social en la ciudad.