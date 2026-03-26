La Generalitat avala el ‘Central Park’ de Onda con 90.757 m² de zonas verdes y 716 viviendas, pero exige ajustes al proyecto

El Pulmón Verde de Onda gana respaldo oficial. Se trata del proyecto conocido coloquialmente por los vecinos como el Central Park ondense, que convertirá la entrada al municipio en un amplio espacio verde, favoreciendo la conexión entre los barrios del Tossalet y Monteblanco, y recuperando áreas clave como el Arrabal del Castillo.

La Generalitat Valenciana ha emitido un informe ambiental y territorial estratégico favorable para la Modificación Puntual nº 2/2023 del PGOU, el documento urbanístico que debe dar cobertura a uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura para el equipo de gobierno.

La resolución, publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), no supone todavía la aprobación definitiva del plan, pero sí permite que la tramitación siga adelante. El informe concluye que, en los términos analizados, la modificación no presenta efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque condiciona ese aval al cumplimiento de una serie de exigencias técnicas y sectoriales.

El paso llega, además, después de que en enero arrancaran las obras del Jardín de las Mil y Una Noches, presentado por el Ayuntamiento como la primera fase visible del gran Pulmón Verde. Si entonces la imagen del proyecto se trasladó al terreno, ahora el avance se produce en los despachos, con un pronunciamiento clave para la reordenación urbanística del ámbito.

Más de 90.000 metros cuadrados de zonas verdes

La alternativa elegida por la Generalitat es la alternativa 1, que concentra la actuación sobre los ámbitos PRI UE-2 y SUR-17 La Giralda, integrados en un único sector de 188.988,86 metros cuadrados. Sobre ese suelo se plantea una gran operación urbanística con la que el Ayuntamiento busca transformar una bolsa no desarrollada en un gran sistema de espacios libres junto a la ciudad, acompañado de un crecimiento residencial más moderado que el previsto hasta ahora.

Contenido interactivo sobre el pulmón verde de Onda.

El elemento central del proyecto es la creación de 90.757,04 metros cuadrados de zonas verdes, de los que 71.067,66 metros cuadrados se destinan a parque y 19.689,38 metros cuadrados a jardín. Junto a ello, la propuesta contempla 716 viviendas, una población estimada de 1.790 habitantes y una edificabilidad total de 71.588,44 metros cuadrados techo.

La ordenación reserva además 7.338,32 metros cuadrados para equipamiento docente y 2.975,38 metros cuadrados para equipamiento cultural, e incorpora la integración de elementos del patrimonio industrial de la zona. Según el informe, la alternativa elegida es la más adecuada porque da respuesta a la problemática detectada, se integra mejor con el casco urbano, sitúa el parque cerca del centro, mejora la imagen del acceso este de Onda y fue la opción con mejor aceptación vecinal.

La modificación también introduce varios ajustes urbanísticos. Entre ellos destaca la desclasificación de 43.219,16 metros cuadrados del sur del SUR-17 a suelo no urbanizable común, además de pequeñas reclasificaciones y recalificaciones en distintos bordes del sector. También se incorpora la reclasificación de la zona verde no ejecutada GEL-4, con 13.325,69 metros cuadrados.

El propio documento subraya que esta propuesta reduce la edificabilidad, el número de viviendas y la población potencial respecto al planeamiento vigente no desarrollado. Es decir, rebaja la intensidad urbanística prevista hasta ahora para este ámbito.

Comparativa de las alternativas del proyecto del 'Pulmón Verde' de Onda. / Conselleria de Medio Ambiente

Agua, paisaje y patrimonio, entre los deberes pendientes

Pero el aval autonómico no es una luz verde definitiva. La Generalitat impone una batería de condiciones antes de cerrar el expediente. Entre ellas, exige un estudio detallado de los suelos vacantes del municipio, tanto urbanos como urbanizables, y recuerda que los futuros desarrollos deberán ajustarse a los límites de crecimiento de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

También reclama justificar la calidad, conectividad e idoneidad de las zonas verdes, no solo su superficie; definir la infraestructura verde a escala del plan y redactar un Estudio de Integración Paisajística por la sensibilidad visual del entorno, marcado por su relación con el castillo, el casco histórico y el corredor del río Sonella.

A ello se suma la obligación de revisar la ordenación afectada por vías pecuarias, presentar un estudio detallado sobre la disponibilidad de recursos hídricos, completar el expediente con una memoria de impacto patrimonial y obtener un informe vinculante de Cultura antes de la aprobación definitiva.

La resolución exige además un estudio acústico, atender las observaciones en materia de carreteras e infraestructuras educativas y excluir de la regularización de zonas verdes los ámbitos GEL-6b y la parcela oeste de GEL-7, al considerar que no reúnen las condiciones expresadas en el objeto de la modificación.

Todavía quedará, además, un último trámite de peso: la modificación necesitará dictamen previo del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana antes de su aprobación definitiva. El informe también advierte de que perderá su vigencia si el plan no se aprueba en un plazo máximo de cuatro años, prorrogable por otros dos.