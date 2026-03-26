Ya hay fecha para la nueva línea circular de bus urbano de Alcossebre

El Ayuntamiento de Alcalà pone en marcha un nuevo servicio de transporte urbano de viajeros para mejorar la conexión de autobús en el núcleo urbano de Alcossebre, con una nueva línea circular que conectará toda la franja litoral desde la ermita de Sant Antoni, en Capicorb, hasta el extremo norte, la calle Francia, en la urbanización Marcolina.

La línea contará con 17 paradas en sentido norte (ermita de Sant Antoni, playa Manyetes complejo Capicorb, playa Manyetes punto geodésico, Playas Manyetes junto a la rambla Estopet, Tres Playas, Playa del Moro, dos en Playa Romana, camino L’Atall nº47, calle Colón-playa del Cargador, avenida Castellón, plaza Las Fuentes, dos en avenida Las Fuentes, plaza Tanduay, camino Malentivet y calle Francia en urbanización Marcolina. En sentido sur, se sumá una parada más en la calle del Teix. La frecuencia de paso será cada hora, desde las 8.00h a las 21.00h en trayecto que sale de la ermita de Sant Antoni y, desde las 8.30h a las 21.30h, en trayecto inverso, desde la calle Francia.

Además, a la puesta en marcha de esta nueva línea circular se añade otra mejora en el transporte interurbano: el aumento de frecuencias de la línea Alcossebre-Alcalà, que pasan de tres a seis diarias.

La concejala de Turismo, Alejandra Roca, ha destacado que “esta línea supone favorecer el uso de transporte público en el núcleo de Alcossebre, haciéndolo más eficiente y aumentando las frecuencias, por lo que será más cómodo para muchas personas mdesplazarse entre distintos puntos del núcleo costero”.

El Alcalde Francisco Juan ha recordado que “cumplimos nuestra palabra de que este nuevo servicio entrara en marcha en Semana Santa y, con posterioridad, en verano. Pensamos que, a nivel de visitantes turístico y de visitantes va a ser importante, pero también va a tener repercusiones muy positivas para el día a día de nuestros vecinos y vecinas”.