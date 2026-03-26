L’Alcora expone una joya única de su cerámica: una fuente monumental de solo 21 ejemplares en el mundo
'La Matanza de los Inocentes', creada entre 1736 y 1741 y que pertenece desde 2023 a la Colección Torrecid, inaugura el ciclo 'La excelencia vuelve a casa'
R. D. A.
El Museo de la Cerámica de l’Alcora ha inaugurado este jueves La excelencia vuelve a casa, la iniciativa que abre la programación del tercer centenario de la Real Fábrica de Loza y Porcelana (1727-2027), en un acto que ha reunido a numeroso público.
La primera obra emblemática de este ciclo, promovido por el Ayuntamiento de l’Alcora con la colaboración de la Diputación de Castellón, como ya publicó este periódico, es La Matanza de los Inocentes, una gran fuente policroma de 58,6 centímetros de diámetro que representa la escena bíblica que le da título.
La cuna de la cerámica de Castellón recupera sus tesoros: traerán de vuelta piezas repartidas por todo el mundo
La pieza fue creada entre 1736 y 1741 y pertenece desde 2023 a la Colección Torrecid. Se trata de uno de los escasos ejemplares monumentales conservados, ya que solo se conocen 21 en todo el mundo.
La obra destaca por su riqueza cromática, el virtuosismo de su decoración historiada y detalles como el borde de puntilla fina azul y el blasón heráldico con un águila coronada. A lo largo de su trayectoria ha pasado por prestigiosos anticuarios de Lyon, París y Barcelona, hasta incorporarse a la citada colección.
El concejal de Cultura, Carlos Esteban, señaló que esta pieza es “un auténtico tesoro” y remarcó que supone una “gran ocasión” para el público, ya que podrá contemplarse de manera exclusiva en el Museo de Cerámica de l’Alcora hasta el 26 de julio.
Al acto asistieron también la corporación municipal, representantes del Grupo Torrecid y miembros de distintas entidades y asociaciones locales, que elogiaron la iniciativa.
Carlos Esteban concluyó destacando este proyecto como “una experiencia única para reencontrarnos con nuestro pasado, celebrar juntos nuestra historia y sentir estas obras maestras como lo que son: parte viva de nuestra identidad”.
Piezas repartidas por todo el mundo
Además de colecciones privadas de l’Alcora y de la provincia de Castellón, como la de Torrecid, la dirección del museo trabaja para que otras obras emblemáticas puedan exponerse en la villa ceramista. En este sentido, el director del museo, Eladi Grangel, destacó que donde más cerámica de l’Alcora se conserva es en colecciones privadas y museos de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, así como en Francia, Inglaterra, Alemania y, en España, en Barcelona y Valencia.
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