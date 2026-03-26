Blindaje y máximo secreto: así ha grabado 'MasterChef' en les Coves de Sant Josep de la Vall

Les Coves de Sant Josep se han convertido estos dos últimos días en un pequeño fortín televisivo. La grabación de uno de los programas de la nueva edición de MasterChef en el enclave de la Vall d’Uixó ha estado rodeada de un blindaje casi total, con el objetivo de evitar que curiosos, visitantes o vecinos pudieran acercarse lo suficiente como para ver qué estaba ocurriendo en el interior del dispositivo montado por el programa.

Los exteriores de las grutas subterráneas dejan pocas dudas sobre el nivel de secretismo con el que se ha trabajado. El acceso estaba cerrado al público, con vallas, cintas y control del perímetro, además de personal vigilando la zona y estructuras auxiliares levantadas junto a la entrada. Más que una simple grabación exterior, la sensación era de una producción completamente aislada del entorno para que nada se escapara antes de tiempo.

Despliegue policial para evitar la mirada de indiscretos en les Coves. / Toni Losas

Ese hermetismo no es casual. MasterChef lleva años convirtiendo sus pruebas exteriores en uno de los grandes reclamos de cada edición, y mantener el factor sorpresa forma parte de la propia mecánica del formato. En la Vall, esa lógica se ha llevado al extremo. Les Coves de Sant Josep, uno de los grandes iconos turísticos de la provincia, han permanecido cerradas durante martes y miércoles para facilitar un rodaje del que apenas han trascendido detalles.

Y precisamente ahí reside una de las claves de la historia. La grabación ha generado tanta expectación como silencio. Se sabía que el programa volvía a fijarse en Castellón, pero no qué tipo de prueba iba a desarrollar, qué aspirantes participarían o cómo se integraría el paraje en el desarrollo del concurso. El blindaje del recinto no ha hecho más que alimentar esa intriga.

Les Coves de Sant Josep, cerradas a cal y canto. / Toni Losas

La elección de les Coves de Sant Josep refuerza, además, la relación del famoso talent culinario con la provincia. El formato ya había convertido a Peñíscola en escenario de pruebas anteriores, tanto en la edición convencional como en MasterChef Junior, y también había incluido paradas en otros puntos de Castellón dentro de sus recorridos vinculados al producto de proximidad. Ahora, el programa vuelve a mirar al territorio, esta vez con un enclave tan reconocible como singular.

Jurado de la nueva edición de 'MasterChef', cuya 14ª temporada se estrena el lunes en TVE. / TVE

El rodaje en la Vall coincide, además, justo con el momento en que TVE ha dado a conocer el estreno de la nueva temporada. La corporación pública ha anunciado que MasterChef 14 arranca una nueva etapa, con Marta Sanahuja (Delicious Martha) junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, a partir del próximo lunes, día 30, a partir de las 22.30 horas.

Así, la grabación en les Coves de Sant Josep no solo confirma que la provincia volverá a colarse en el escaparate de uno de los formatos más populares de la televisión española. También evidencia hasta qué punto la maquinaria del concurso protege cada una de sus entregas. En la Vall no hubo margen para asomarse, ni apenas para intuir qué se cocinaba dentro. Solo quedó una certeza: MasterChef pasó por les Coves, pero lo hizo tras un cordón casi infranqueable.