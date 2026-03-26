El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”

Cuenta atrás para una de las aventuras televisivas más esperadas del verano. Un municipio de la provincia de Castellón ya ha puesto en marcha la maquinaria para preparar su desembarco en el Grand Prix 2026 y ha lanzado un llamamiento masivo a toda la población para vivir un momento que promete ser histórico.

La cita será el próximo lunes 30 de marzo a las 18:30 horas en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la grabación del vídeo promocional con el que esta localidad quiere mostrar su fuerza, su identidad y la implicación de sus vecinos antes de su participación en el popular concurso de TVE. Desde el Ayuntamiento han sido claros en su mensaje: “Necesitamos a todo el pueblo”.

Se trata de Altura, el municipio del Alto Palancia que el pasado 17 de marzo confirmó que competirá este verano en una nueva edición del Grand Prix del Verano, el emblemático programa presentado por Ramón García. La noticia despertó una enorme expectación en la localidad, que ha recibido esta oportunidad como un motivo de orgullo y una ocasión única para darse a conocer en toda España.

Ahora, el consistorio ha dado un paso más en los preparativos con la convocatoria para grabar el vídeo “Altura al Grand Prix”, un acto en el que invita a participar a vecinos y vecinas de todas las edades. La llamada también se dirige de forma especial a asociaciones, peñas, colectivos, clubes deportivos y entidades sociales, con el objetivo de llenar la plaza de ambiente, ilusión y sentimiento de pueblo.

Publicación del Ayuntamiento de Altura en Facebook.

El Ayuntamiento ha animado a acudir en familia, con amigos o de manera individual, insistiendo en que lo importante es estar presentes en una cita que consideran irrepetible. El objetivo no es solo apoyar la participación en el programa, sino también aprovechar el escaparate televisivo para enseñar cómo es el municipio, cómo vive su gente y qué lo hace especial.

Durante su paso por el Grand Prix 2026, los vecinos de Altura tendrán que enfrentarse a algunas de las pruebas más míticas del formato, como ‘La patata caliente’, ‘Los troncos locos’, ‘Los bolos’ o ‘La cucaña’. Desde el primer anuncio, además, el espíritu con el que el municipio afronta esta aventura ha quedado claro: no quieren limitarse a participar, sino ir a por todas.

Con esta nueva convocatoria, Altura refuerza su movilización para el Grand Prix 2026 y se prepara para convertir la grabación del próximo 30 de marzo en una imagen de unida y entusiasmo colectivo. Un paso más antes de vivir uno de los momentos más especiales de su historia reciente.

El municipio se sumará a la lista de 10 localidades de la provincia que han estado presentes en el programa del verano.