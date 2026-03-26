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Nules celebra el centenario de la reconstrucción de la ermita de Sant Xotxim

Ayuntamiento y comisión organizadora presentan los actos programados para conmemorar la efemédides

Imagen de la parte superior con la campana de la ermita de Santy Xotxim de Nules.

Imagen de la parte superior con la campana de la ermita de Santy Xotxim de Nules. / Mediterráneo

Concha Marcos

Nules

Un siglo se cumple este año desde que se acometriera la reconstrucción de la ermita de Sant Xotxim de Nules, motivo por el cual se ha organizado una programación con la que se quiere conmemorar esta efemérides.

De hecho, una representación de la comisión organizadora y el concejal de Tradiciones del Ayuntamiento de Nules, Ramón Martínez, han presentado esta semana el cartel y la programación que se desarrollará a partir del mes de mayo y que se prolongará hasta octubre.

El concejal de Tradiciones de Nules, Ramón Martínez, posa con el cartel anunciador del centenario de la ermita de Sant Xotxim junto a representantes de la comisión organizadora de la celebración.

El concejal de Tradiciones de Nules, Ramón Martínez, posa con el cartel anunciador del centenario de la ermita de Sant Xotxim junto a representantes de la comisión organizadora de la celebración. / Mediterráneo

Así, entre los actos conmemorativos que se llevarán a cabo cabe destacar, entre otros, la salida extraordinaria de Sant Xotxim y Santa Ana prevista para el 30 de mayo; y el concurso de dibujo escolar Cómo ves tu la ermita, con la participación del alumnado de 4º de Primaria de los centros educativos del barrio de Sant Xotxim (CEIP Pío XII, CEIP Jaume I y Colegio Nuestra Señora de la Consolación) que se llevará a cabo en el mes de junio.

Imagen del cartel con los actos conmemorativos del centenario de la reconstrucción de la ermita.

Imagen del cartel con los actos conmemorativos del centenario de la reconstrucción de la ermita. / Mediterráneo

Misa extraordinaria

Para el mes de julio se ha organizado una misa extraordinaria con motivo del centenario y el descubrimiento de una placa conmemorativa en la plaza de la ermita. También habrá una exposición de la historia del ermitorio en septiembre; y la programación finalizará en octubre con la conferencia El raval de sant Xotxim i la seua ermita, a cargo del cronista oficial de la Vila de Nules, Joan Gavara, y con un reconocimiento a antiguas capelleras del pequeño templo y antiguos portadores de Sant Xotxim.

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La ermita en cuestión data de 1708, pero en 1910 se derrumbó por su mal estado y la peligrosidad que presentaba. Unos años después, en 1922, el vecindario del Raval de Sant Xotxim, con el consejo de mosén Trinitari Mariner, inició los trabajos de construcción del nuevo edificio, que se inauguró en el año 1926.

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