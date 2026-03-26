Onda impulsa el bienestar de las personas mayores con el proyecto europeo Olympics4All

El Ayuntamiento de Onda continúa avanzando en su apuesta por el envejecimiento activo y la captación de iniciativas europeas con la recepción en el consistorio de una delegación del proyecto Olympics4All, enmarcado en el programa URBACT y financiado con fondos europeos.

Durante dos jornadas de trabajo, representantes del proyecto han visitado la ciudad para conocer de primera mano la realidad social y demográfica de Onda, así como analizar la viabilidad de trasladar esta buena práctica europea al municipio. La delegación ha estado integrada por Manuela Ferreira, del Municipio de Vila Nova de Cerveira (Gabinete de Projetos Internacionais), junto a Maria Joao Filgueira Rauch, Lead Expert de la red, designada por el Secretariado de Bruselas para la coordinación y ayuda en la gestión.

La visita ha contado con una completa agenda de trabajo institucional y técnica que ha incluido reuniones en el Ayuntamiento, sesiones de análisis y presentaciones sobre el contexto local. En este sentido, el equipo municipal ha expuesto datos sobre la situación de Onda, como su evolución demográfica y el trabajo realizado en materia social y deportiva.

Asimismo, se han abordado aspectos relacionados con el potencial de transferencia del proyecto, los retos de implantación y las oportunidades que ofrece para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente aquellas que se encuentran en situación de soledad no deseada.

Al respecto, la concejala de Envejecimiento Activo de Onda, Maribel Raigada, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros y ha señalado: “Trabajamos para incorporar a Onda iniciativas innovadoras que fomenten la autonomía, la salud y la participación social de las personas mayores, aprendiendo de experiencias que ya han demostrado su éxito en otros municipios europeos”. “Queremos acercar Onda a proyectos que mejoren la calidad de vida y la participación de nuestros mayores”, ha añadido.

Participación del tejido asociativo local

Como parte fundamental del proceso, el Ayuntamiento ha reunido también al tejido asociativo local vinculado al ámbito social, deportivo y de mayores para dar a conocer el proyecto y sus posibles líneas de desarrollo en Onda.

En el encuentro han participado representantes de asociaciones como la Asociación Fortaleza, la Asociación Ondense, Onda Baila, así como entidades deportivas locales, además de miembros de la junta del CIM Montí y la directora del Centro de Día, reforzando así la implicación de todos los agentes clave en el desarrollo de esta iniciativa.

En este sentido, Raigada, ha subrayado: “Para nosotros es fundamental sumar a todos los colectivos y entidades del municipio para atender las necesidades de nuestros mayores y fomentar una participación activa y saludable”.

Este encuentro ha permitido compartir impresiones, recoger aportaciones y sentar las bases para la creación de un grupo de trabajo local, clave en la metodología URBACT, que facilite la adaptación de este programa.

Onda, comprometida con la innovación social europea

La celebración de esta visita refuerza el posicionamiento de Onda como ciudad comprometida con la innovación social y la cooperación europea. A través de su participación en redes como URBACT, el consistorio continúa trabajando para poner en marcha proyectos que aporten valor añadido y respondan a los retos actuales del municipio.

En esta línea, el Ayuntamiento seguirá avanzando en el análisis y desarrollo de iniciativas que favorezcan un envejecimiento activo, saludable y participativo, consolidando a Onda como un referente a nivel local y europeo.