La oposición aplaza la petición de pleno extraordinario por el caso de la Policía Local de Benicàssim ante la "falta de información oficial"

La oposición en el Ayuntamiento de Benicàssim ha decidido dejar en suspenso, por el momento, la petición de un pleno extraordinario para abordar la investigación abierta por presuntas irregularidades en actuaciones de la Policía Local, después de que el equipo de gobierno asegurara "no disponer de información oficial" sobre el caso.

La iniciativa, impulsada inicialmente por Compromís y respaldada por el resto de grupos de la oposición, reclamaba la celebración de una sesión plenaria urgente al considerar que se trata del órgano más adecuado para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información, frente al carácter reservado de las comisiones informativas. Además, la coalición había solicitado también una junta de portavoces urgente para que todos los grupos políticos pudieran ser informados.

Tras esa reunión, celebrada este jueves a primera hora de la tarde, desde el equipo de gobierno, liderado por la popular Susana Marqués, han confirmado que tienen constancia de la investigación y han garantizado su “absoluta colaboración” con el procedimiento, aunque aseguran desconocer por ahora el contenido, el origen y el alcance de las actuaciones.

Según explicó la portavoz del PSPV, Paloma Pascual, en el encuentro “no se nos ha trasladado ninguna información” y, de acuerdo con lo comunicado, “al Ayuntamiento no ha llegado todavía nada del juzgado”. Pascual defendió actuar con cautela y evitó alimentar especulaciones mientras no existan datos concretos sobre el alcance de la investigación.

En la misma línea, Compromís anunció que retira temporalmente la solicitud del pleno extraordinario por recomendación de la secretaría municipal, aunque advirtió de que volverá a plantearla en cuanto exista comunicación oficial por parte de la justicia. La portavoz de formación, Paula Mateos, aseguró que en la junta de portavoces el gobierno local negó tener información “ni oficial ni extraoficial” sobre el asunto. No obstante, insistió en que su formación volverá a exigir explicaciones públicas si hay novedades, siempre respetando el secreto de sumario.