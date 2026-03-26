El PPCS lamenta que el Constitucional suspenda cautelarmente varios puntos de la ley valenciana de la costa: "El PSOE certifica su voluntad de derribar los poblados marítimos"

El PPCS ha lamentado que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno contra diversos artículos de la Ley de Costas valenciana. "El PSOE ha certificado su voluntad de derribar los poblados marítimos de la provincia de Castellón. Es un día triste para las familias y los vecinos de nuestra provincia. Pero no vamos a dejar de dar la batalla en defensa de sus derechos y de nuestro patrimonio”. Así lo ha manifestado el secretario ejecutivo del PPCS, Wences Alós, después de que ayer el Gobierno de España lograra un paso más en su cruzada contra la provincia consiguiendo que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente varios puntos de la histórica ley valenciana de la costa.

“El PSOE inició una cruzada hace años contra nuestra costa y nuestras playas. Y nosotros llevamos años defendiendo a los vecinos, sus derechos, nuestro patrimonio”. “Ellos han abierto una guerra y nosotros vamos a plantar batalla con la verdad que los castellonenses defienden de norte a sur de la provincia para garantizar la pervivencia de inmuebles cuyo valor patrimonial es innegable”.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la ley valenciana de la costa aprobada el 15 de mayo de 2025, con los votos en contra de PSOE y Compromís, ha llevado al Alto Tribunal a paralizar algunos artículos de la nueva norma legislativa. “Ellos van a la contra de nuestra tierra, nosotros a favor de la provincia, con la voz de los castellonenses, la que enarbola la razón y el sentido común”.

“El triunfo de la verdad está más cerca”

El 12 de marzo de 2024 el PP aprobó en el Senado una proposición para modificar la ley de costas de 1988 e incorporar un articulado que protegiera estos poblados con valor etnológico. Este acuerdo "ha quedado bloqueado en el Congreso por el PSOE y Compromís", con mayoría de votos en este órgano. “Dos años llevamos reclamando que en lugar de prorrogar los plazos para presentar enmiendas lleven al pleno de la Cámara Baja el punto aprobado en el Senado. Porque lo que están haciendo en la práctica es secuestrar el debate democrático de la iniciativa”.

"Hoy los vecinos de Torre de la Sal en Cabanes, NulesMoncofaXilxesLa Llosa y Almenara han recibido un castigo más del socialismo. Pero en esta guerra ganará la verdad y la justicia, los derechos y el patrimonio. Y ese triunfo está cada vez más cerca”, ha concluido Alós.