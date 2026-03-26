Segorbe da el primer paso para la concesión del camping y restaurante Segóbriga Park por 20 años

El Pleno del Ayuntamiento de Segorbe ha aprobado en una sesión extraordinaria el inicio del expediente de contratación de la concesión de los servicios para la gestión y explotación del camping y el restaurante Segóbriga Park. La concesión tendrá una duración de veinte años, con posibilidad de prórroga de cinco años más.

La medida llega después de la aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera relativo al contrato para la explotación y gestión de estas instalaciones. Tanto el inicio del trámite como este estudio salieron adelante con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones del grupo socialista y Segorbe Participa.

Modificación de créditos por más de 2 millones de euros

Durante el mismo pleno, la corporación municipal aprobó también la modificación del remanente para servicios públicos e inversiones, por un importe de 2.017.398 euros. En este punto, la propuesta contó con los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de la oposición.

Aprobada una moción sobre la financiación de los ayuntamientos

Por otra parte, el grupo municipal popular presentó una moción para reclamar la reforma urgente del sistema de financiación autonómica y municipal. La iniciativa fue aprobada con los votos a favor del PP y los votos en contra de los grupos de la oposición.

Según se expuso en la moción, se solicitaba la aprobación de los Presupuestos Generales para regularizar la aportación de los tributos que corresponden a Segorbe.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha señalado que “todas las medidas de este equipo de gobierno están encaminadas a mejorar la vida de los segorbinos y segorbinas, y por supuesto, a defender sus intereses, por lo que creemos necesario reclamar los tributos que el Estado debe abonar a la ciudad y a nuestra comunidad, para poder seguir avanzando al ritmo que nuestros vecinos y vecinas merecen”.