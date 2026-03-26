Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre comercio CastellóRachas de viento de 160 km/hEscala a CastellóRutas aeropuerto de CastellónLa Selección, en CastellóEutanasia de NoeliaMultas DGT
instagramlinkedin

Segorbe da el primer paso para la concesión del camping y restaurante Segóbriga Park por 20 años

El pleno del consistorio de la capital del Alto Palancia aprueba el inicio del expediente de contratación

El Pleno de Segorbe ha aprobado el inicio del expediente de contratación de concesión del camping.

El Pleno de Segorbe ha aprobado el inicio del expediente de contratación de concesión del camping. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Pleno del Ayuntamiento de Segorbe ha aprobado en una sesión extraordinaria el inicio del expediente de contratación de la concesión de los servicios para la gestión y explotación del camping y el restaurante Segóbriga Park. La concesión tendrá una duración de veinte años, con posibilidad de prórroga de cinco años más.

La medida llega después de la aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera relativo al contrato para la explotación y gestión de estas instalaciones. Tanto el inicio del trámite como este estudio salieron adelante con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones del grupo socialista y Segorbe Participa.

Modificación de créditos por más de 2 millones de euros

Durante el mismo pleno, la corporación municipal aprobó también la modificación del remanente para servicios públicos e inversiones, por un importe de 2.017.398 euros. En este punto, la propuesta contó con los votos a favor del equipo de gobierno y los votos en contra de la oposición.

Aprobada una moción sobre la financiación de los ayuntamientos

Por otra parte, el grupo municipal popular presentó una moción para reclamar la reforma urgente del sistema de financiación autonómica y municipal. La iniciativa fue aprobada con los votos a favor del PP y los votos en contra de los grupos de la oposición.

Según se expuso en la moción, se solicitaba la aprobación de los Presupuestos Generales para regularizar la aportación de los tributos que corresponden a Segorbe.

Noticias relacionadas y más

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha señalado que todas las medidas de este equipo de gobierno están encaminadas a mejorar la vida de los segorbinos y segorbinas, y por supuesto, a defender sus intereses, por lo que creemos necesario reclamar los tributos que el Estado debe abonar a la ciudad y a nuestra comunidad, para poder seguir avanzando al ritmo que nuestros vecinos y vecinas merecen”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los toboganes ya coronan el nuevo parque acuático que abrirá este verano en Castellón
  2. Suspenden las clases en un instituto de Vila-real
  3. Así fue la señal de alarma que desencadenó la gran operación contra la trata de personas en Nules
  4. Abren una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Policía Local de Benicàssim
  5. Últimos días de liquidación por cierre en otro comercio de Castellón: 'La culpa es del sistema
  6. Vandalizan un restaurante con estrella Michelin en Castellón: 'Es alguien que quiere jodernos
  7. La cerámica de Castellón presenta los primeros ERTE por la guerra en Oriente Medio
  8. Desalojan a 18 personas en la calle Herrero de Castelló por el deterioro de un edificio de ocho plantas

Segorbe da el primer paso para la concesión del camping y restaurante Segóbriga Park por 20 años

Segorbe da el primer paso para la concesión del camping y restaurante Segóbriga Park por 20 años

El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”

El municipio de Castellón que competirá este verano en el Grand Prix moviliza a sus vecinos: “Necesitamos a todo el pueblo”

Onda impulsa el bienestar de las personas mayores con el proyecto europeo Olympics4All

Onda impulsa el bienestar de las personas mayores con el proyecto europeo Olympics4All

El talento se sirve en taza: jóvenes con síndrome de Down de Castellón conquistan el mundo del café

Benicàssim prepara la apertura de casi todos sus chiringuitos para Pascua

Benicàssim prepara la apertura de casi todos sus chiringuitos para Pascua

Compromís exige un pleno extraordinario en Benicàssim por el caso de la Policía Local

Compromís exige un pleno extraordinario en Benicàssim por el caso de la Policía Local

Blindaje y máximo secreto: así ha grabado 'MasterChef' en les Coves de Sant Josep de la Vall

La Generalitat avala el ‘Central Park’ de Onda con 90.757 m² de zonas verdes y 716 viviendas, pero exige ajustes al proyecto

La Generalitat avala el ‘Central Park’ de Onda con 90.757 m² de zonas verdes y 716 viviendas, pero exige ajustes al proyecto
Tracking Pixel Contents