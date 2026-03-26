Jóvenes con síndrome de Down muestran su talento en el Campeonato Barista y buscan empleo en Castellón

El café ha sido, durante unas horas, mucho más que una bebida: una puerta directa al empleo y la visibilidad. La undécima edición del Campeonato Barista Down, celebrada esta semana en la terraza del Hotel Voramar de Benicàssim, deja algo más que aroma a café: evidencia que el talento no entiende de etiquetas cuando encuentra una oportunidad.

La cita, impulsada por Cafento junto a la Fundación Síndrome de Down de Castellón, ha trasladado al público —entre ellos empresas con capacidad de contratación— una experiencia completa de hostelería en la que los protagonistas no solo han preparado café, sino que lo han defendido, lo han explicado y lo han servido.

“No solo teníamos que formar a estos chicos, sino que teníamos que mostrar al mundo todas las capacidades que tienen a la hora de trabajar”, han explicado desde la organización durante el evento.

El formato ha roto la idea clásica de campeonato. El público ha ejercido también como jurado y cliente. Desde cada mesa, los asistentes han evaluado no solo el resultado final, sino todo el proceso: elaboración, protocolo de servicio, atención y trato personal. Porque, como han subrayado los impulsores, la inclusión ha pasado por demostrar competencias reales en contextos reales.

A la llegada, dos participantes han recibido y han acompañado a los asistentes hasta su mesa. Ese gesto ha resumido el espíritu de la jornada: abrir puertas desde el primer contacto.

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Tres propuestas a valorar

La experiencia ha incluido tres propuestas alineadas con las tendencias actuales del sector cafetero y de coctelería.

Un café de filtro servido en copa de vino ha reivindicado la extracción lenta, más aromática y con mayor carga de cafeína por taza. Un matcha orange ha fusionado la tradición japonesa con el producto local —zumo de naranja— en una propuesta fresca. Y un espresso martini, uno de los cócteles más demandados en hostelería, ha convertido el café en ingrediente protagonista de una bebida sofisticada.

Cada mesa ha observado, ha probado y ha votado, en mesas acompañadas de fruta, rebanadas de pan con mantequilla y una cuidada selección de bollería. El criterio de valoración ha ido mucho más allá del sabor.

“Ya no es solo verlos preparar café, sino cómo entienden el protocolo, cómo sirven o cómo se relacionan con el cliente”, han explicado durante la jornada.

El objetivo ha resultado claro: generar oportunidades laborales reales. Entre el público han destacado empresas, instituciones y clientes del sector con capacidad de contratación.

Participantes

En esta edición han participado 17 jóvenes de la asociación en Castellón —algunos con experiencia previa en campeonatos—, varios con trayectorias que ya han demostrado el impacto del proyecto: formación que ha terminado en empleo.

Desde la organización lo han dejado claro: “Lo más importante es que quienes pueden contratar vean lo que pueden hacer”.

El campeonato ya ha recorrido ciudades como Valencia, Córdoba o Asturias y ha llegado por primera vez a la provincia con ese mismo propósito: acercar la inclusión al tejido empresarial desde la práctica, no desde el discurso.

La presidenta de la Fundación Síndrome de Down de Castellón, Carolina Ballester, ha situado el foco en que "no estamos solo ante una competición, sino ante una demostración clara de capacidad, preparación y compromiso”. “Acceder a un empleo no significa únicamente ocupar un puesto de trabajo, significa ganar autonomía, participar activamente en la sociedad y construir un proyecto de vida”, ha declarado. Y ha lanzado un mensaje directo al tejido empresarial: “El empleo transforma vidas y también transforma empresas”.

Por su parte, la directora de recursos corporativos de Cafento, Raquel Castañón, ha reforzado ese enfoque al poner en valor el impacto de la iniciativa. “Este campeonato demuestra que el talento, la pasión y el compromiso de estos chicos y chicas no entienden de límites”. Castañón ha destacado además el valor colectivo del proyecto, en el que han participado familias, formadores y empresas colaboradoras, y ha subrayado el objetivo final de la jornada: “Queremos seguir construyendo un mundo más humano, más justo y más lleno de oportunidades”.

La jornada ha dejado imágenes difíciles de olvidar: bandejas bien servidas, cafés cuidados al detalle y miradas de nerviosismo y concentración que han reflejado horas de formación y esfuerzo.