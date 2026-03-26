La triste historia de un caballo anciano abandonado en la Vall d'Uixó: Tiene más de 25 años y está famélico

Abandonar a cualquier animal doméstico siempre es un acto de crueldad y de irresponsabilidad. Son animales acostumbrados a depender de los humanos para sobrevivir y de repente, se ven solos en un medio que suele ser hostil, en el que no son capaces de desenvolverse. La situación se complica, si además se trata de un animal mayor. La historia del última rescate realizado en la Vall d'Uixó, es un buen ejemplo de hasta qué punto pueden ser despiadadas este tipo de acciones que, por otra parte, están penadas por la ley.

El protagonista de este triste relato, aunque con final feliz, es un caballo «de más de 25 años» (el promedio de vida de los equinos es de 25-30 años), que estaba en un solar de la localidad «famélico». Una persona que lo vio y comprobó que estaba en los huesos denunció los hechos y agentes del Seprona de Burriana respondieron a la denuncia.

Lo primero que se comprobó es algo muy habitual entre los animales abandonados, a pesar de ser obligatorio, el caballo no llevaba chip de identificación. El Ayuntamiento confirmó que no existía ninguna denuncia de robo o extravío.

Tras asegurarse de que su estado de salud general, «teniendo en cuenta su avanzada edad», era bueno, a parte de la evidente falta de alimentación y lo que parecen indicios de artrosis en una pata, fue el consistorio el que se hizo cargo de buscar un lugar en el que pudieran hacerse cargo de él.

Contactaron con el santuario Compasión Animal de Valencia, desde respondieron de inmediato, por lo que ya se lo han llevado a sus instalaciones para darle «una nueva vida. Una vida digna de ser vivida», explica uno de sus voluntarios. La organización ha compartido en sus redes sociales las imágenes del rescate, para visibilizar la situación y demostrar que el caballo está a salvo.

Los mismos voluntarios lamentan «el estado en el que está», con todo el costillar marcado por falta de alimentación, y denuncian que «así es como se abandona a los animales en este país».

El caballo «es muy dócil» y no presenta signos de haber sido maltratado, aunque no hay que olvidar que el abandono esté considerado como una forma de maltrato por la Ley de Bienestar Animal.