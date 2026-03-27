Burriana impulsa la tercera fase del gran colector con 800.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana dio luz verde en el pleno ordinario de abril, celebrado de forma anticipada para no interferir con el Jueves Santo, a un conjunto de modificaciones de crédito por valor de diez millones de euros. La más destacada fue la asignación de 800.000 euros para ejecutar la tercera fase del gran colector de la avenida Cardenal Tarancón, una infraestructura clave destinada a prevenir y mitigar las inundaciones que históricamente han afectado a la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, señaló que "cuando finalice la cuarta y última fase, prevista para 2027, habremos invertido más de 4,5 millones de euros en esta infraestructura, una de las más importantes de la ciudad en décadas".

Entre otras cantidades aprobadas, destacaron los 8,5 millones destinados a la posible devolución de cuotas indebidamente cobradas en el PAI Sant Gregori. Como ya adelantó este periódico, esta medida beneficiará a los propietarios que soliciten el reintegro de los pagos correspondientes a las cuotas 00 y de la 02 a la 11 a través de expedientes individualizados resueltos favorablemente.

Otro de los acuerdos relevantes fue la reserva de 150.000 euros para adquirir un solar ubicado en la calle Misericordia, que conecta con el Pla de Sant Blai y la avenida Juan Bautista San Martín. Desde el equipo de gobierno se señaló que se trata de “una oportunidad excepcional”, dada su ubicación estratégica en el casco histórico, donde escasean terrenos amplios.Su proximidad al centro y al entorno del mercado municipal lo convierte en un punto clave para mejorar la permeabilidad urbana y, además, permitirá habilitar una zona de aparcamiento que responde a una necesidad reconocida en la ciudad.

Debate y reproches

Asimismo, el pleno aprobó destinar 50.000 euros para conmemorar el 50 aniversario de la Comissió del Bou, con una programación taurina especial que incluye la adquisición de un toro conmemorativo de alto nivel. En este punto, Vox presentó una enmienda proponiendo que esta inversión se cargara a partidas de comunicación, un movimiento con el que insistió en otros puntos.

La sesión estuvo marcada por un tono tenso, con la oposición criticando al equipo de gobierno por la falta de presupuestos aprobados y por la gestión basada en la prórroga del ejercicio anterior. PSPV-PSOE, Vox y los grupos no adscritos denunciaron también la escasez de diálogo para alcanzar acuerdos.

A pesar de estas tensiones, se aprobaron diversas inversiones y partidas adicionales: 410.000 euros para la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal, 40.000 euros para entidades deportivas, 100.000 euros para los Bonos de Comercio con el objetivo de dinamizar la economía local, y 75.000 euros para ajustar las aportaciones para el Consorcio Provincial de Bomberos, el Consorcio Plan Zonal de Residuos y el Consorcio Paisaje Río Mijares.

También se aprobó aumentar en 20.000 euros la partida destinada al contrato de salvamento y socorrismo en las playas para ampliar el horario de vigilancia en verano, de 10:00 a 20:00 horas, 20.000 euros para actualizar equipos informáticos de la administración local, recursos para arrendar aparcamientos para vehículos, y el convenio con la Federación de Fallas junto con los premios a las cruces de Mayo.