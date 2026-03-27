Carlos Flos, edil del PSOE de Benicarló, anuncia que deja su cargo por motivos personales

El pleno ordinario de este jueves en Benicarló acabó de la forma más inesperada. El concejal del PSPV-PSOE, Carlos Flos, anunció que este mismo viernes presentaba su renuncia al acta de edil por motivos personales.

Antes de que el alcalde pronunciara “se cierra la sesión”, Flos pidió tomar la palabra: “Quería comunicar a todos que mañana mismo (este viernes) presentaré mi renuncia como concejal; es por motivos personales, no políticos, no tiene nada que ver con la política”. Flos confesó que llevaba dos o tres meses meditándolo y aseguró que "quería acabar la legislatura pero se requiere un tiempo y un esfuerzo que ahora mismo no puedo dar”.

El edil socialista ya había informado de su decisión a sus compañeros, pero aseguró que “lo que no sabían, a lo mejor, es que lo iba a anunciar hoy y creo que a alguno pillo por sorpresa”. Para Flos, esta es “una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero muy necesaria para mí”.

Carlos Flos ha ejercido de edil del Ayuntamiento de Benicarlóm tanto en el gobierno como en la oposición, desde el 2015 hasta ahora. / Alba Boix

En sus redes sociales manifiesta que “ser concejal del Ayuntamiento de Benicarló ha sido uno de los mayores honores que he tenido nunca, pero ser concejal, ya sea gobernando o en la oposición, es una responsabilidad muy grande que debe ejercerse con ganas, fuerza e ilusión, y ahora mismo mi salud mental me lo impide”. Y añade que, ahora, "es tiempo de cuidarme y estar con los míos, especialmente con mi familia, que es quien más ha sufrido mis ausencias”.

Decisión responsable

El socialista manifestó que “es una decisión honesta y responsable apartarme y dar paso a una compañera que pueda aportar más para el pueblo que yo”, en referencia a que la siguiente en la candidatura es Isabel Corona.

Tras el anuncio de su renuncia, el alcalde, Juanma Cerdá, le dedicó unas emotivas palabras. “Hemos coincidido en dos legislaturas y tengo que decirte que eres un gran compañero, siempre dispuesto a dialogar y a enseñar”, dijo. “La verdad es que lo siento, porque perdemos un gran compañero, pero me alegro por ti porque has sido valiente y has tomado esa decisión. Hay momentos en la vida en los que hay que parar y sabes que me tienes para lo que necesites”, manifestó Cerdá.

Carlos Flos y Juanma Cerdá coincidieron en la legislatura 2015-2019, cuando el actual munícipe estaba en la oposición con el Partido Popular y Flos estaba en el gobierno con el bipartito PSPV-PSOE y Compromís-ERPV, presidido por Xaro Miralles.

Tres legislaturas

Flos formó parte del equipo de gobierno en las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023. En la primera ostentó el cargo de quinto teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Deportes; mientras que en la segunda ascendió a segundo teniente de alcalde y responsable de Economía, Hacienda y Recursos Humanos.

Ya en su tercera legislatura, el hasta ahora concejal socialista pasó de estar en el ejecutivo local a la bancada de la oposición como número dos de la candidatura del PSPV-PSOE, junto a sus compañeros Ilde Añó, Mireia Mancheño, Lucía Bel y Beatriz Ferrando.