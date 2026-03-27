La Diputación de Castellón activa un millón de euros para impulsar la conciliación en municipios de menos de 1.500 habitantes

La Diputación de Castellón ha activado más de un millón de euros para reforzar la conciliación familiar y laboral en los municipios de menos de 1.500 habitantes de la provincia. La institución provincial ha dado luz verde a las bases que regulan la concesión de subvenciones a ayuntamientos para financiar el servicio de Unidad de Conciliación Familiar (UCF).

La nueva convocatoria incluye un aumento del 15% en esta línea de ayudas, al pasar de 930.700 euros en 2025 a 1.042.700 euros en 2026, lo que supone un incremento de 112.000 euros. Según ha destacado la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, se trata de “la mayor aportación económica a la Unidad de Conciliación Familiar para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de las familias castellonenses”.

Con esta medida, el Gobierno provincial refuerza su apuesta por la conciliación en Castellón, la atención a los más pequeños y la prestación de “más y mejores servicios a las familias castellonenses, especialmente a las que viven en el medio rural”, ha subrayado la dirigente provincial.

Dos nuevas unidades

Esta inversión permitirá consolidar el funcionamiento de las 36 unidades ya existentes en la provincia y abre además la puerta a incorporar dos nuevas UCF. Junto a ello, la Diputación ha introducido mejoras en las bases de la convocatoria. Entre ellas, destaca que el número mínimo de usuarios exigido para habilitar una Unidad de Conciliación Familiar pasa de tres a uno, “logrando así que ningún municipio, por pequeño que sea, quede excluido por baja demanda”, ha remarcado Marta Barrachina.

En este sentido, la presidenta provincial ha puesto en valor las mejoras previstas y ha insistido en que “cuidar el interior de Castellón está dentro de la agenda de prioridades de la Diputación”. “Somos conscientes de las dificultades que los pueblos más pequeños sufren para conciliar la vida laboral y familiar y, con estas ayudas, facilitamos el día a día de las familias y fomentamos oportunidades en el entorno rural, contribuyendo a fijar población”, ha añadido.

Igualdad de oportunidades

Con estas subvenciones, la Diputación de Castellón busca garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio y facilitar que padres y madres puedan compatibilizar su trabajo con el cuidado de sus hijos. Sobre ello, la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha señalado que “las UCF son un servicio al servicio de las familias, una herramienta clave que mejora la calidad de vida de las familias”.

Torlà ha explicado que las Unidades de Conciliación Familiar generan beneficios directos tanto para las familias como para los municipios. En el caso de las familias, ha indicado que, además de facilitar el acceso a servicios de conciliación familiar y laboral, estas unidades mejoran las oportunidades de empleo para los progenitores y la atención asistencial a menores de 0 a 3 años.

En cuanto a los municipios, la diputada ha resaltado que estas ayudas favorecen la atracción y fijación de población joven, la equiparación de servicios con localidades de mayor tamaño y el fortalecimiento del tejido social local.

Mantener la población

“Desde la Diputación de Castellón trabajamos para garantizar que todos los municipios, grandes y pequeños, tengan las mismas oportunidades y servicios para sus familias, y vamos a seguir abogando, de la mano de los ayuntamientos, por invertir para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y mantener viva la población”, ha concluido Marisa Torlà.

Las bases de esta convocatoria de ayudas fueron aprobadas por unanimidad en el pleno ordinario de marzo. Los ayuntamientos interesados en concurrir deberán presentar sus solicitudes en un plazo de 20 días naturales, a contar desde el día siguiente hábil a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.