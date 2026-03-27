REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
Frente común en Moncofa para reclamar el servicio de atención sanitaria continuada las 24 horas
Todos los grupos con representación municipal (PP, PSPV, Compromís y Vox) respaldan la petición formulada por los socialistas a la Conselleria de Sanitat
La corporación municipal de Moncofa ha aprobado por unanimidad reclamar a la Conselleria de Sanitat la puesta en marcha de un servicio sanitario de atención continuada durante las 24 horas. La moción, presentada por el grupo municipal socialista, ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el consistorio: PP, PSPV-PSOE, Compromís y Vox.
La portavoz socialista, Rosa Roca, señala que Moncofa cuenta con una población empadronada que supera los 9.000 habitantes, cifra que se incrementa de manera muy significativa durante los meses de verano y los periodos vacacionales debido a su carácter costero y turístico, llegando a multiplicarse varias veces la población habitual.
Actualmente, el centro de salud de la localidad no dispone de un servicio de atención continuada las 24 horas del día. Fuera del horario ordinario, el vecindario tiene que desplazarse al Punto de Atención Continuada (PAC) de Nules u otros centros sanitarios, lo que supone un inconveniente importante, especialmente en situaciones de urgencia, para personas mayores, menores, personas con movilidad reducida o sin posibilidad de desplazarse en vehículo particular, así como en aquellos casos en los que el tiempo de respuesta resulta determinante.
Desigualdad respecto a otros municipios
Según Roca, esta situación "genera una desigualdad evidente respecto a otros municipios con características demográficas similares que sí que disponen de servicios de atención sanitaria continuada, y no responde adecuadamente a las necesidades reales, tanto de la población residente como de la estacional".
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Asimismo, señala que la planificación sanitaria "debe tener en cuenta no solo la población empadronada, sino también la presión asistencial derivada del turismo y de la segunda residencia, factores que en Moncofa tienen un impacto directo sobre la demanda de servicios sanitarios, especialmente en periodos de alta ocupación". En este sentido, incide en que la mejora de la atención sanitaria "repercute positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía, en la seguridad de los visitantes y en el atractivo del municipio como destino residencial y turístico".
Obras de ampliación
En la actualidad, se acometen obras de ampliación y modernización del centro de salud moncofense, cuyo objetivo es avanzar sustancialmente en las condiciones de esta infraestructura y crear las condiciones óptimas para que el recinto pueda acoger nuevos servicios asistenciales, entre ellos el de atención continuada 24 horas.
Por su parte, el portavoz del PP, José María Andrés, explica que el servicio de 24 horas "es una reivindicación histórica" y defiende la necesidad de "trabajar conjuntamente para que sea una realidad". En la misma línea se expresaron las portavoces de Compromís, Noelia Peirats; y de Vox, Carolina Villar.
Cabe recordar que el grupo socialista en Les Corts Valencianes presentó el pasado 3 de marzo una Proposición No de Ley (PNL) sobre esta cuestión, que todavía no ha sido informada para su debate y votación. La decisión final corresponde a Les Corts, donde el alcalde de Moncofa, Wences Alós, és diputado autonómico y ha votado a favor en el ámbito municipal, lo que podría contribuir a impulsar la aprobación de esta iniciativa y hacer realidad este reclamado servicio en la localidad.
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